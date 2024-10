Horizon Zero Dawn Complete Edition postao je nedostupan na Steamu i Epic Games Storeu

Sony je uklonio Horizon Zero Dawn Complete Edition iz prodaje na Steamu i Epic Games Storeu kako bi potaknuo nove igrače na kupnju nešto skupljeg Remastera, koji uskoro izlazi

Remasteri imaju smisla kada je riječ o deset i više godina starim naslovima, no zašto uložiti vrijeme, trud i financijska sredstva u obnovljeno izdanje igre stare četiri godine, koja ionako odlično izgleda, znaju samo u Sonyju.

Dakako, govorimo o Horizon Zero Dawn, igri koja je, nakon Helldivers: Dive Harder Edition, potvrdila Sonyjevu namjeru prebacivanja svojih ekskluziva na PC, a čija je remasterirana inačica na opće čuđenje najavljena prije nekoliko mjeseci.

Kako god bilo, Horizon Zero Dawn Remaster za postojeće vlasnike Complete Editiona košta 10 eura, iako će spomenuti i dalje moći igrati izvornu verziju bez nužne nadogradnje. Oni koji su tek htjeli isprobati ovu izvrsnu akcijsku avanturu nemaju previše opcija, s obzirom da je Complete Edition uklonjen iz prodaje sa Steama i Epic Games Storea.

Drugim riječima, preostaje im samo kupnja Horizon Zero Dawn Remastera, koji izlazi 31. listopada, no tu dolazimo do kontroverzne Sonyjeve inicijative forsiranja PSN računa. Naime, spomenuto obnovljeno izdanje zahtijevat će povezivanje PSN računa s onima na Steamu i EGS-u.

Za igrače koji nemaju PlayStation niti ga planiraju nabaviti, to predstavlja nepotrebnu gnjavažu, a znamo kako na to gledaju, posebno u slučaju single-player igara, što Horizon Zero Dawn svakako jest