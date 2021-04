Horizon Zero Dawn: Complete Edition za PS4 kratkotrajno besplatan

U sklopu inicijative Play at Home 2021, Sony je postojećim besplatnim naslovima za PS4 dodao veliki PlayStation hit Horizon Zero Dawn: Complete Edition kojeg možete prisvojiti i - igrati zauvijek

Krajem ožujka Sony je pokrenuo ovogodišnju promotivnu akciju Play at Home kako bi nam olakšali ovo teško razdoblje uslijed globalne pandemije, te nam ponudili nekolicinu igara za PlayStation 4, kao i PS VR. Tako su nam od 25. ožujka dostupni za besplatno prisvajanje ABZU, Astro Bot Rescue Mission - VR, Enter the Gungeon, Moss - VR, Paper Beast - VR, Rez Infinite, Subnautica, The Witness i Thumper - VR, indie naslovi od kojih neki pravi biseri koje svakako ne bi smjeli propustiti zaigrati. Moramo napomenuti kako su navedeni i dalje dostupni, ali samo do 23. travnja, pa ako već niste, obavezno ih uvrstite u svoje kolekcije putem dobro poznatog PlayStation Storea.

Šećer dolazi na kraju, pa je od danas u sklopu iste promocije dostupan Horizon Zero Dawn: Complete Edition, odnosno izvorna verzija igre zajedno sa svim naknadno objavljenim sadržajima, kao i ekspanzijom The Frozen Wilds. Kao i u slučaju ranije spomenutih devet igara, i Horizon Zero Dawn: Complete Edition je potrebno uvrstiti u zbirke i u njima će ostati dostupan za igranje čak i nakon 15. svibnja kada je krajnji rok da to napravite.

Horizon Zero Dawn je objavljen 2017. za PlayStation 4, te prošle godine prebačen na PC putem Steama gdje je kao i na izvornoj platformi ostvario veliki uspeh. Priča nas vodi u svijet kojim vladaju mehaničke zvijeri protiv kojih se ljudi, koji u ovom okruženju žive u primitivnim plemenima, konstantno bore. U ulozi mlađahne Aloy, pokušavamo razotkriti prošlost koja je dovela do ovakvog stanja, a kritika je osim njene osobnosti pohvalila odlične mehanike igrivosti koje su fokusirane na luk i strijelu, koplja, te neopaženo prikradanje, kao i napredak koji otključava nove sposobnosti u ovom masivnom otvorenom svijetu.

Kao da i sam nije dovoljno velik, autori su naknadno objavili ekspanziju The Frozen Wilds s nastavkom priče i dodatnim zadacima, a prema planu, ove bismo godine trebali zaigrati punokrvni nastavak Horizon Forbidden West, isprva na PlayStationu 4 i 5, a kasnije vjerojatno i na PC-u. U svakom slučaju, imate li PS4 i još niste zaigrali ovu odličnu akcijsku avanturu, trkom na PS Store i uvrstite ju u vlastitu kolekciju.