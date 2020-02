Horizon Zero Dawn možda i na PC-u, PlatinumGamesov novi projekt, The Division 2 besplatan za vikend

Uz nove detalje o portu za PS4 ekskluzivu i projektu popularnog japanskog tima je Valve poboljšao svoj servis, The Divison 2 ima besplatan vikend i popularni RPG Path of Exile dobiva novi dodatak

Budući da se spremamo za veću količinu informacija koju nam veći broj izdavača i timova priprema za ovaj vikend i sajam PAX East, danas je bilo nešto skromnije, uz to što smo vam odlučili krajem tjedna prenijeti koje ste indie igre propustili. Iako je nekolicina većih izdavača otkazala svoj dolazak radi koronavirusa, vjerujemo da će i PAX East, te idućeg mjeseca GDC donijeti solidnu količinu novosti. Mi ćemo pratiti što se događa, pa ćemo vam prenijeti najvažnije informacije.

Horizon Zero Dawn za PC pojavio se na Amazonu

Glasine o tome kako je u izradi PC port za odličnu PS4 ekskluzivu Horizon: Zero Dawn kruže već neko vrijeme, a neki su se igrači dodatno ponadali jer se PC verzija spominje na Amazonu koji voli često, slučajno ili namjerno, objaviti informacije prije nego što su izdavači i timovi spremni. Ime igre uz dodatak verzije za PC pojavili su se na francuskom Amazonu, a kako ljudima ništa ne promiče, pojavile su se slike na forumu ResetEra.

Iako nema mnogo informacija, nego se samo mogu vidjeti naziv igre, platforma i izdavač, nekima je to praktički potvrda da ćemo nekad ove godine iskusiti avanture Aloy na PC-u. Sony je do sada imao prilično strogu politiku za ekskluzive – ako izlazi za neku njihovu konzolu, morate je imati kako biste igru iskusili. Čini se da se to počinje polagano mijenjati – Kojima i Sony dugo se vole, ali Death Stranding stiže na PC, Quantic Dream i njihove igre nakon Fahrenheita bilo je moguće igrati samo na PlayStationu 3 i PlayStationu 4, ali sada stižu portovi za računala, Final Fantasy VII najavljen je samo za PS4, ali također ima period ekskluzivnosti nakon čega će se timovi baciti na izradu verzija za druge platforme. U svakom slučaju, nadamo se da su glasine točne i da će igrači ubuduće moći igrati izvrsne igre neovisno o preferenciji platforme.

Valve poboljšao pretraživanje na Steamu

Kompanija danas poznatija kao vlasnik najveće trgovine za digitalnu prodaju igara, nego po igrama koje je nekad radila (ne računajući CS:GO i Dota 2 koje dobivaju nadogradnje), već neko vrijeme ima razne eksperimente za svoje korisnike. Svi su zamišljeni da olakšavaju pretraživanje ogromne količine igara koja na Steamu svakim danom postaje sve veća, a najnovija je prilično dobar dodatak za one željne novih iskustava.

Od sada je svim korisnicima servisa puno lakše pretraživati igre uz dodatne mogućnosti podešavanja pretrage koja je, s obzirom na količinu igara koja svakog dana izlazi, bila prilično potrebna. Sada kad tražite nešto što bi vas u slobodno vrijeme moglo zabaviti možete rezultate pretrage podesiti po hrpi novih parametara – nalazi li se igra na vašem popisu želja ili ne, prodaje li se po punoj cijeni ili je na popustu, u kojem se žanru nalazi (možete isključivati one koji vas ne zanimaju) i skrolati dok ne dođete do opcije koja zadovoljava sve parametre.

Ako imate korisnički račun na Valveovom servisu i zaputite se u Steam Labs pronaći ćete nove opcije za traženje onog što vas zanima. Ovo je četvrti veći eksperiment kojeg je Valve ubacio u Steam Labs, a svaki je imao dosta dobar efekt na njihovu trgovinu i olakšao korisnicima. Neki smatraju da je ovo odgovor Epicu i njihovoj prilično rudimentarnoj trgovini kojoj nedostaju brojne funkcionalnosti, iako i dalje nisu korigirali postotak zarade i ne nude besplatne igre, ni kupone kao Epic. Zanimljivo je pratiti to nadmetanje kompanija i vidjet ćemo što će koja poduzeti ove godine.

The Division 2 ovog vikenda besplatan za igranje

Početkom mjeseca je akcijska igra i pucačina iz trećeg lica The Division 2 proslavila prvi rođendan, a budući da se radi o Ubisoftovom naslovu znači da je dobila brojne nadogradnje, dodatke i poboljšanja. Njihov Games as a Service model, koji zasad nisu patentirali, ali čiji su pobornici, znači da će nakon izlaska igre koja možda nije najbolja, ona nekad postati izuzetno dobro iskustvo. Najveći uzor im je Rainbow Six Siege tim, pa bi ovaj besplatan vikend i promjene koje su ubacili u gameplay mogli privući veći broj igrača.

Kao i original, The Division 2 je više namijenjen kooperativnom iskustvu, iako možete čistiti Washington i okolicu sami. Svi zainteresirani igrači mogu vidjeti kako je post-apokaliptična zaraza utjecala na neki drugi kraj te zemlje, a ujedno služi kao priprema za izlazak ekspanzije Warlords of New York kroz koju će igrači posjetiti lokacije iz originala.

Sve što morate napraviti za preuzimanje je imati Epic Games, PSN i Xbox korisnički račun i preuzeti igru dok promocija traje. Vremena imate do ovog ponedjeljka, 2. ožujka, a na svim platformama je možete nabaviti po prilično niskim cijenama. Sve detalje o osnovnoj igri, dodacima, nadogradnjama i verzijama potražite na ovim stranicama.

Najavljena nova ekspanzija za Path of Exile

"Bolja i kompleksija verzija Diabla 3" koja je uz to i besplatna, poznata još kao Path of Exile, prilično je popularna kod velikog broja aRPG igrača. Pomaže što razvojni tim Grinding Gear Games konstantno radi na igri, sluša svoju zajednicu i izbacuje besplatne dodatke, sezone, i sadržaje zbog kojih igra ne prestaje dosađivati. Sada su ležerno najavili novu ekspanziju imena Delirium za koju su imali reći ovo:

„Path of Exile je od izlaska 2013. godine bio poznat po uzbudljivoj akcijskoj borbi prožetoj sustavom rizika i nagrada i kompleksnim opcijama podešavanja lika. Ekspanzija Delirium će drastično proširiti oba ta sustava“, poručuje razvojni tim. U kontekstu igre to znači da ubacuju hrpu novih smrtonosnih modifikacija za poznata stvorenja, brojne nove bosseve i zastrašujuće demone koji se kriju među hrpama poznatih. To znači da bi i veteranima novosti trebale biti uzbudljive, a ako tek uskačete u taj kompleksni RPG s ogromnim stablom vještina, sretno.

Path of Exile i dalje ostaje free-to-play i možete ga igrati putem Steama. Nova ekspanzija izlazi 13. ožujka i ako vam treba više detalja o njoj, tim ih je objavio na ovim stranicama. Sve drugo što vas možda zanima o ovom RPG-u pronaći ćete ovdje.

PlatinumGames kratko predstavio svoj novi projekt

Razvojni tim poznat po nabrijanim akcijskim igrama, japanski PlatinumGames, nedavno je najavio Kickstarter kampanju za novu verziju igre The Wonderful 101, podijelili su informaciju da je kineska kompanija Tencent kupila udio i izrazili su želju za samostalnim izdavanjem novog projekta. Detalje o zadnjoj informaciji očekivali smo za vrijeme sajma PAX East, ali dobili smo je sad. Objavili su kratak trailer koji izgleda ovako:

Trenutno na projektu imena G.G. radi 15 ljudi, a radi se o još jednom akcijskom naslovu koji ovog puta uključuje „kaiju“, odnosno borbe protiv ogromnih stvorenja na razne načine. Tim se odlučio na mehanizirana robotska odijela kojima će upravljati igrači, a usput ćete spasiti kojeg čovjeka i psa.

Konkretnije informacije trebali bismo dobiti uskoro, a ono što izdavač nije objavio s time je da otvaraju novi studio u glavnom gradu Japana u kojem će raditi 100 zaposlenika. Uz ovo, Platinum namjerava najaviti još dvije igre, pa se nadamo da ćemo više informacija o Project GG i svemu ostalome dobiti u narednih mjesec dana.

Još izdavača se radi koronavirusa povuklo s PAX-a i GDC-ja

Vjerujemo da ste svi do sada upoznati s epidemijom virusa COVID-19 koja se širi po svijetu, a neki izdavači i razvojni timovi ne žele riskirati potencijalne zdravstvene probleme svojih članova zbog čega otkazuju prisustvo na najavljenim konferencijama. Prvi je bio Sony, koji je zaključio da ne vrijedi ugrožavati zdravlje zaposlenika na sajmu PAX East koji započinje sutra, iako su trebali prvi put prikazati The Last of Us Part II i brojne druge igre. Kako se broj slučajeva povećava, njima su se sada pridružili Capcom, Square Enix, CD Projekt Red i PUBG Corporation.

Također, Game Developers Conference, odnosno GDC je sa sve mršaviji što se sudionika tiče (Electronic Arts, Sony, Kojima Productions i Facebook), jer osim što su ljudi u strahu, gradonačelnik grada San Francisco, u kojem se konferencija održava, proglasio je izvanredno stanje radi virusa. Očekivali smo razne najave brojnih timova na oba sajma, a iako ćemo saznati kako izgleda Baldur's Gate 3, vidjeti cijelu hrpu indie igara i možda još koju veću igru, oba sajma trebala su biti bogatija najavama. Vidjet ćemo kada i gdje će izdavači i timovi podijeliti to što su imali u planu napraviti ovog tjedna i sredinom ožujka, a čim saznamo, javit ćemo vam.