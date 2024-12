Hrvatska avanturistička videoigra Cave Hikers službeno je objavljena na Steamu

Domaće ekipe Studio Spektar i Porcupine Parkour prije nekoliko dana putem Steama objavile su svoj novi projekt, Cave Hikers. Prema službenom opisu, riječ je o humorističnoj pseudodokumentarnoj avanturističkoj videoigri u kojoj pratimo tri junaka u njihovoj potrazi za „špiljom s beskonačnim stropom“.

Kroz priču igrače vodi „sveznajući pripovjedač“, koji svijet i mehanike igre objašnjava na način karakterističan za dokumentarce o prirodi, predstavljajući likove kao stvorenja u takvom okruženju. Pomoć u istraživanju pruža Knjiga špilja, koja sadrži nacrte životinjskog i biljnog svijeta unutar igre, kao i recepte za čarobne napitke. Osim što je dostupna u digitalnom obliku, ovu knjigu moguće je preuzeti u PDF formatu i isprintati.

Cave Hikers je lokaliziran na 10 jezika, uključujući sinkronizaciju i titlove na hrvatskom jeziku. Prije kupnje, igrači mogu isprobati demo verziju dostupnu putem Steama.

Studio Spektar osnovao je višestruko nagrađivani akademski slikar i ilustrator dječjih knjiga Sven Nemet, čija su dva prethodna projekta, Viktor: A Steampunk Adventure i General Horse and the Package of Doom, također dostupna na Steamu. Na tim igrama surađivao je s Zvonimirom Baraćem, koji je kasnije osnovao Porcupine Parkour, no za potrebe razvoja Cave Hikersa, ovaj se dvojac ponovo udružio.