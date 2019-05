Hrvatski razvojni tim Ironward prikazao gameplay za The Red Solstice 2: Survivors

Iza imena Ironward krije se razvojni tim iz Hrvatske koji je prije četiri godine igračima omogućio da zaigraju njihovu prvu igru, The Red Solstice. Radilo se o znanstveno-fantastičnoj igri koja je spajala taktičko pucanje i izometrijsku perspektivu u kojoj ste mogli sami upravljati grupom vojnika koji pucaju vanzemaljce na Marsu ili to raditi u kooperativnom modu s drugih sedam igrača. Nakon toga su izdali spin-off Solstice Chronicles: MIA koji je bio isključivo single player iskustvo, a budući da su fanovi htjeli multiplayer mod, bacili su se na izradu toga.

Na žalost onih koji su očekivali neke novosti, početkom siječnja ove godine stigle su dvije vijesti. Otkazali su multiplayer igru na kojoj su radili, ali su zato najavili punokrvni nastavak imena The Red Solstice 2: Survivors. Danas su odlučili igru po prvi put kratko prikazati, pa u nastavku možete vidjeti što pripremaju:

Kao i u originalu, igrači će u skučenim prostorima pucati po vanzemaljcima raznih veličina, a iako je zamišljena za taktiziranje u multiplayeru, moći ćete igrati i sami. Tim se ovog puta odlučio za Unreal Engine 4, pa će igra izgledati bolje, dok će mehanike koje su bile prisutne (poput skillova, pažljivo korištenje energije i podešavanje borbenih odijela, oružja, eksploziva i nasumično generiranih misija) biti poboljšane. Uz to stižu naravno i novosti, od mehanika do neprijatelja i strategija koje ćete koristiti.

The Red Solstice 2: Survivors je u izradi za PC i ako ste zainteresirani možete već sada dodati igru na popis želja na Steamu. Zasad nema konkretnog datuma izlaska, ali Ironward planira izdati igru do kraja godine. Do tada možete posjetiti službene stranice ili se pridružiti službenom Discord serveru ako želite biti u toku sa svim novostima i razvojem igre.