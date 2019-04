Hrvatski skladatelj se i dalje bori s izdavačima The Witchera 3 za zaštitu svog autorskog djela

Jedna od pjesama koja se nalazi na soundtracku The Witchera 3 prošle je godine uklonjena radi kršenja autorskih prava, ali je poljski izdavač nastavio s prodajom na vinilima

Mnogi će se igrači složiti da je The Witcher 3: Wild Hunt jedna od najboljih igara ove generacije, a osim grafike, priče i likova ističe se i glazba koja prati radnje Bijelog vuka. Poljski skladatelji Marcin Przybyłowicz i Mikolai Stroinski napravili su odličan posao, no prošle godine došlo je do problema s nekim skladbama na soundtracku koje su zatim uklonjene. Među njima je bila i jedna imena Widow-maker, koji su neki domaći igrači možda prepoznali. Radilo se o pjesmi Naranča koju je za grupu Putokazi skladao Elvis Stanić.

Skladatelji koje je uposlio CD Projekt Red su bez ovlasti preuzeli pjesmu, promijenili joj ime, ali sve drugo ostavili kao i u originalu. Zbog kršenja autorskih prava je Stanić zatražio da se pjesma makne s albuma i ukloni sa svih drugih streaming servisa gdje se ona pod nazivom Widow-maker mogla čuti, a iako je ta priča trebala biti gotova, autor je danas objavio novo priopćenje vezano uz pjesmu:

"Obraćam se svim ljubiteljima igrice Witcher 3 u kojoj se, između ostalih, nalazi i moja pjesma Naranča, alias Widow maker. Vjerojatno ste primijetili da je od prošle godine pjesma „nestala“ iz soundtrack foldera koji je pratio igricu i sa svih streaming i download servisa. Po forumima se navodilo da je problem vjerojatno u kršenju autorskog prava hrvatskog autora Elvisa Stanića. I to je točno. No unatoč upozorenju kojega su moji odvjetnici uputili CD Projektu, CD Projekt se oglušio na upozorenje, skinuo pjesmu, ali i nastavio neovlašteno izdavati pjesmu na vinil izdanjima. Ukupno je izdano desetak izdanja na kojima se nalazi moja pjesma Naranča, neovlašteno preimenovana u Widow-maker i potpisana od strane Mikolai Stroinski, Marcin Przybyłowicz. Naime, skladba Naranca je originalno napisana za hrvatski vokalni sastav Putokazi 2000. i uredno prijavljena nadležnoj hrvatskoj (ZAMP) i medunarodnoj bazi autora (CISAC).

Odnedavno prijavljujem i nastavit ću prijavljivati Youtubeu sve videe na kojima se nalazi moja pjesma Naranča ukoliko je navedeno da je to hrvatska tradicionalna pjesma ili je navedena pod imenom Widow-maker i netočno potpisana imenima Mikolai Stroinski, Marcin Przybyłowicz budući da to dovodi do grubog narušavanja iskljucivo mojeg autorskog prava.

Kao skladatelju izuzetno mi je drago da se moja pjesma našla u ovako popularnoj igrici i ima toliki broj obožavatelja i obrada, no ona je ukradena, neovlašteno joj je izmijenjeno je ime, a meni je kao isključivom autoru nanesena ogromna šteta."

Stanić je za kraj rekao da nema namjeru podizati tužbe protiv onih YouTubera koji rade obrade ili samo stavljaju pjesmu na svoje kanale, ali traži od svih da provjere podatke i stave pravi naziv pjesme, kao i izvornog autora. Također, oni koji imaju primjedbe na uklanjanje ove pjesme sa soundtracka bi se trebali obratiti CD Projekt Redu, iako je autor do sada dobio razne upite, pa čak i uvredljive komenatre zbog toga što je zatražio da se pjesma ukloni. Poljski razvojni tim se nije izjasnio, pa ćemo vidjeti hoće li se i kada će se situacija uspješno razriješiti.