Hunt: Showdown prelaskom na novu verziju enginea, u kolovozu dobiva i novu mapu

Prelaskom Hunt: Showdowna na novu verziju CryEnginea, prestaje podrška za stariju generaciju konzola, a autori kažu da je to istovremeno i početak njegovog novog životnog ciklusa

Asimetrična pucačina iz prvog lica Hunt: Showdown je nakon godinu dana early accessa objavljena tijekom proljeća 2019. godine, nakon čega je dobila nekoliko naknadnih sadržaja u vidu protivnika i mapa. Hunt: Showdown nas stavlja u ulogu plaćenika koji je u lovu na razna čudovišta koja na temelju dostupnih tragova prvo mora locirati, da bi njihovom eliminacijom artefakte koje nose morao zaštiti od drugih igrača, uspješno pobjegao i pokupio nagradu. Krajem prošle godine je ekipa Cryteka najavila kako planiraju prelazak na novu inačicu njihovog vlastitog grafičkog sustava CryEngine, no kako je riječ o velikom zahvatu, daljnje detalje sve do jučer nisu otkrivali.

Prema svježoj obavijesti, taj prelazak će se desiti nadogradnjom koja stiže 15. kolovoza i kako ističe glavni menadžer igre David Fifield, igrači o njoj zbog brojnih promjena mogu razmišljati kao Huntu 2, odnosno početku novog životnog ciklusa igre. Uz poboljšanje performansi, daleko bogatiji grafički prikaz i detaljnije efekte, autori će poraditi i na redizajnu korisničkog sučelja, te nakon tri godine, napokon predstaviti novi biom i novu vezanu mapu.

Nažalost, obzirom na zahtjevnost trenutnog CryEnginea, to ujedno znači i kraj "života" Hunt: Showdowna na PlayStationu 4 i Xboxu One, no dobra je vijest da oni koji igraju na spomenutim konzolama, prelaskom na PlayStation 5 ili Xbox Series X|S zadržavaju igru, kao i sve naknadno nabavljene dodatke i mogu nastavati s igranjem na novim konzolama.

Ovaj prelazak je prema riječima autora nužan jer će im omogućiti brži razvoj nadogradnji i velikih dodataka poput primjerice novih mapa, a od sada će u tjednim izvješćima će igrače informirati o svemu na čemu rade, uključujući napredak Fair Play Task Forcea koji je zadužen za otkrivanje varalica i općenito, smanjenje razine toksičnosti koja je trenutno vrlo visoka.