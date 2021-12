Iako je ostao bez izdavača, Ready or Not vodeći po prodaji na Steamu (20.12. – 26.12.)

Prošlog je tjedna započeo Steam Winter Sale koji je vidno utjecao na ljestvicu najprodavanijih naslova u proteklih tjedan dana koju predvodi svježa taktička pucačina Ready or Not

Prije tjedan dana smo se nakratko osvrnuli na Ready or Not i Five Nights at Freddy's- Security Breach, nova izdanja koja su se odmah uspjela uvrstiti u Steamovu ljestvicu najprodavanijih. Da je riječ o igrama koje imaju veliki potencijal dokazuje i prošlotjedni poredak kojim većim dijelom dominiraju igre na popustima, no spomenuti su ipak uspjeli nadmašiti konkurenciju i zasjesti na vodeće pozicije. Kako smo pisali, u tijeku je Steam Winter Sale na kojem se brojne igre nude uz značajno reduciranu cijenu, pa je tako ovogodišnji Battlefield 2042 moguće nabaviti uz 34 posto popusta, dok se Red Dead Redemption 2 i Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition nude upola cijene.

Kako smo pisali, Ready or Not je taktička pucačina koja nas stavlja u ulogu zapovjednika specijalne postrojbe policije koji sa svojim timom rješava niz kriznih situacija, a navodno je zbog jednog takvog scenarija ekipa VOID Interactivea nedavno ostala bez izdavača. Iako se u službenom priopćenju bez dodatnih objašnjenja navodi kako su se developeri i Team 17 razišli mirno, izgledno je da je upravo jedna od misija u igri dovela do razlaza.

Naime, nešto prije objave su na Redditu autori upitani hoće li Ready or Not imati scenarij masovne pucnjave u školi, što su sa sigurnošću potvrdili, no uslijedio je niz komentara kako je riječ o prilično škakljivoj i skliskoj tematici koja možda nije primjerena za igru. Nedugo zatim stigla je vijest o prekidu suradnje, i premda VOID Interactive i dalje tvrdi kako "školska" misija nije tome kumovala, njihova potreba da se na Twitteru o toj temi naširoko raspišu nam nekako daje naslutiti da je upravo ona glavni razlog.