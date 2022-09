Idući mjesec The Sims 4 postaju besplatni

Objavljeni prije osam godina, The Sims 4 su nepobitno jedan od najpopularnijih naslova svih vremena s bazom od 36 milijuna igrača i zaradom od oko pola milijuna dolara godišnje. Nakon izlaska u rujnu 2014., bili su prva igra za PC koja je vladala ljestvicama prodaje pune dvije godine, a naknadno su stigli i na konzole s istim uspjehom, dok su kao serijal značajni i po privlačenju igračica u ovaj "muški" svijet zabave.

Prema novom priopćenju Electronic Artsa, počevši od 18. listopada, osnovna verzija The Simsa 4 će biti besplatna za igranje na PC-u putem EA Appa, Steama ili Origina, kao i za PS4, PS5, Xbox Series X/S i Xbox One. Prema riječima izdavača, nastavit će s izradom novih sadržaja o čemu će detalje podijeliti na posebnom online događaju Behind The Sims Summit zakazanom upravo za 18. listopad koji će se prenositi pute YouTubea i Twitcha.

Dakako, nisu zaboravljeni ni oni koji su već ranije kupili osnovne Simse 4, a isti će na poklon dobiti poseban Desert Luxe Kit koji će njihove suvremena životne oaze oplemeniti luksuznim unutarnjim i vanjskim dekoracijama inspiriranim pustinjskim materijalima poput pijeska i kamenja. Kako bi primili ovaj poklon, igrači se trebaju logirati u igru između 14. rujna i 17. listopada i link za prisvajanje će biti dostupan u glavnom izborniku.

Obzirom da je riječ o osam godina staroj igri, bilo je za očekivati da ćemo do sada već čuti o njenom nastavku, petom poglavlju, no EA Maxis i njihova matična tvrtka o svemu mudro šute. Doduše, u siječnju 2020. je Maxis krenuo s masovnim zapošljavanjem nove radne snage za "novi, nenajavljeni naslov" što je pokrenulo šuškanja, baš kao i izjava Andrewa Wilsona u isto vrijeme u kojoj je naglasio da je budućnost serijala u društvenoj interakciji i nadmetanju, te da će takve stvari doći na red u godinama koje slijede. Ponovo kažemo, od službene najave The Simsa 5 još uvijek ništa, no svi znamo kako EA razmišlja i da se nešto zasigurno kuha. Do tada, uživajte u besplatnoj "četvorki".