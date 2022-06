Igrač Diablo Immortala završio igru bez potrošenog centa, ali…

Wudijo, igrač Diablo Immortala, je zaradio titulu Besmrtnika bez potrošenog novčića, no njegova ekipa iz klana bez koje to ne bi mogao je ipak povremeno koristila mikrotranskacije

Diablo Immortal je dobra igra s lošom poslovnom politikom. Lošom za igrače koji ne žele plaćati napredak, pa je sasvim logično i da se bombardiranje s negativnim komentarima nastavlja i dalje. Trenutna ocjena igrača na Metacriticu je mizernih 0,3 posto, što je najniža ocjena za jednu igru na PC-u od kada postoje ove statistike. Bez obzira na masovno negodovanje, postoje igrači koji su voljni izvaditi kartice i uplatiti Blizzardu određene svote, pa ne čudi podatak da je u samo dva tjedna nakon izlaska, Diablo Immortal zaradio preko 24 milijuna dolara, od kojih je gotovo polovica stigla iz SAD-a.

Developeri su čitavo vrijeme tvrdili kako i bez plaćanja igrači mogu iskusiti završne sadržaje, što im je malo tko povjerovao, no igrač Wudijo je to dokazao na svom YouTube kanalu gdje je objavio video završne bitke koja mu je omogućila da postane novi Immortal na svom serveru. Valja naglasiti da je put do toga sam po sebi prilično strm i uključuje sukobe protiv iznimno jakih protivnika, rješavanje čitave serije zadataka, kao i nužan napredak čitavog klana koji mora biti među prvih deset na serveru. Tročlani timovi deset najjačih klanova se zatim mlate u finalu, a ekipa koja ostane živa odnosi titulu Immortala.

Lako za napisati, teško za izvesti, no Wudijou je to ipak pošlo za rukom bez potrošenog centa, no kako sam kaže u prvom komentaru, bez pomoći stotina ljudi bi to bilo nemoguće. Naglašava kako je igra dizajnirana da gura najveće potrošače na svim ljestvicama i da je gotovo nemoguće biti konkurentan bez plaćanja, te ističe kako njegov klan nije sastavljen isključivo od free-to-play igrača, što velikim dijelom objašnjava njegov uspjeh.