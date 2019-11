Igre na Steamu i Originu trenutno dostupne po nižim cijenama

Humble Bundle je u petak prvi otvorio sezonu predblagdanskih mogućnosti za trošenje novaca pokretanjem svojeg Autumn Salea, a ovog su se tjedna odlučili pridružiti svi ostali veći i manji servisi za prodaju igara. Krećemo s najvećim - Valve je također dao zeleno svjetlo za Autumn Sale, a na Twitteru su poručili da igrače čekaju "odlične ponude iz čitavog kataloga koje će biti aktualne kroz Black Friday i Cyber Monday".

Osim toga, poručili su i svim zainteresiranim igračima da mogu dati svoj glas za ovogodišnje izdanje The Steam Awards. Valve je ove godine pripremio osam kategorija, a za razliku od prijašnjih godina kriteriji su malo stroži. Nominirati možete samo igre koje su izašle u 2019. godini, dok u kategoriji The Labor of Love možete nominirati bilo koju igru na kojoj razvojni tim još uvijek aktivno radi. Ako želite glasati, vremena imate do 3. prosinca u 19 sati, dok će Valve pobjednike proglasiti 31. prosinca za vrijeme druge svoje velike rasprodaje.

Što se samih ponuda tiče, trenutno su istaknuti akcijski RPG Code Vein, još poznat kao anime Dark Souls, akcijski TPS koji je po prvi put u povijesti serijala dostupan u nekoj drugoj trgovini Gears 5, te za ljubitelje izgradnje i upravljanja gradovima Cities Skylines. Igre koje su izašle prije samo par mjeseci, kao što su Rage 2, The Surge 2 i The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, već su solidno sniženi, a hit RPG Disco Elysium možete nabaviti po 20 posto nižoj cijeni, odnosno 31,99 eura. Sve što je izdavač pripremio možete sami proučiti ovdje.

Drugi veliki izdavač koji je snizio cijenu igara u svojem katalogu je EA, a oni su svoju ponudu vezali uz takozvani Crni petak. Najveći popust koji možete ostvariti na njihovom servisu Origin je 75 posto, dok su nove igre, među koje spadaju FIFA 20 i Need for Speed Heat, snižene 33 posto, a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ćete morati platiti 25 posto manje. Jedina igra koju je ovaj izdavač izdao, a nije dobila ovaj tretman, je Star Wars Jedi: Fallen Order koji se prodaje po punoj cijeni. Ponude na ovom servisu vrijeme do 3. prosinca, pa ako ste zainteresirani posjetite Origin stranice i proučite što se sve nudi.

Ako vam to nije dovoljno, dva druga poznatija servisa također imaju svoje Black Friday ponude i popuste. Fanatical ekipa se pita zašto čekati baš petak, kada možete početi trošiti novce već sada. Njihova ponuda obuhvaća nešto više od 2300 igara i dodataka, a servis koji je krenuo s prodajom samo (često slabašnih) paketa igara već neko vrijeme ima solidne ponude.

Posljednji servis koji ćemo spomenuti je Green Man Gaming koji, osim što je nedavno za Hrvate promijenio valutu iz britanske funte u američki dolar, uz određene igre nudi pet besplatnih igara. Ako u gornjem lijevom kutu uz sliku igre vidite +5, znači da ćete uz nju dobiti besplatne igre. GMG je za ovu promociju sklopio partnerstvo s Intelom, pa ćete za odabiranje i preuzimanje tih igara morati odraditi dodatnu registraciju ako već nemate Intelov korisnički račun, a za sve detalje se zaputite ovdje.