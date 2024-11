Indiana Jones and the Great Circle - gotovo četiri sata međuscena

Prema riječima ekipe Machine Heada, nadolazeća akcijska avantura Indiana Jones and the Great Circle njihova je najduža igra

Premda posljednji film o Indiani Jonesu, Indiana Jones and the Dial of Destiny, nije u rangu prijašnjih, ovaj je serijal tijekom godina stekao horde sljedbenika koji s nestrpljenjem očekuju nadolazeću igru Indiana Jones and the Great Circle. Spomenuta igra kreće u prodaju 9. prosinca, a pričom je smještena između filmova Raiders of the Lost Ark i The Last Crusade.

Dakako, najpoznatiji svjetski arheolog ponovno će spašavati svijet od negativaca, svi znamo o kome je riječ, koji pokušavaju drevnim artefaktima zavladati svijetom, što je začinjeno mnoštvom akcije, duhovitih dijaloga i posjetom brojnim zabačenim lokacijama te impresivnim građevinama, dijelom izmišljenima, a dijelom stvarnima.

Tako će dr. Jones otputovati u samo središte Vatikana, posjetiti egipatske piramide, potopljene hramove drevnog kraljevstva Sukhothai i mnoge druge znamenitosti. Prema posljednjem intervjuu, kako bi igrači imali predah između vitlanja bičem, izbjegavanja pogibeljnih situacija u posljednji tren i odgonetavanja zagonetki davno zaboravljenih civilizacija, autori su pripremili i popriličan broj međuscena.

Kreativni direktor Axel Torvenius i direktor dizajna Jens Andersson iz Machine Heada u brzopoteznom intervjuu su otkrili kako je Indiana Jones and the Great Circle definitivno njihova najduža igra. Premda nisu ulazili u detalje o tome koliko će igračima trebati da je privedu kraju, spomenuli su da sadrži oko tri sata i 45 minuta međuscena, odnosno gotovo dva punokrvna filma.

Iako u nekim igrama međuscene nemaju značajnu ulogu i nerijetko ih preskačemo, u naslovima vođenima pričom, kakav je na kraju krajeva i Indiana Jones and the Great Circle, uvjereni smo da ćemo ih odgledati od prve do posljednje minute.