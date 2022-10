Injustice 2, Hot Wheels Unleashed i Superhot su nove besplatne igre za članove PS Plusa

Ukoliko ste pretplatnik na Sonyjev servis PS Plus, do danas u 10 sati ste imali priliku u kolekcije uvrstiti Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus i Toem bez ikakve naknade. Od danas pa do ponedjeljka 31. listopada, odnosno 1. studenog u 10 sati po lokalnom vremenu, pretplatnicima su na raspolaganju Injustice 2, Hot Wheels Unleashed i Superhot, uz dobro poznate uvjete da su igre u kolekcijama praktički zauvijek, a igrati ih možete uz aktivno članstvo.

Ponuda vrijedi za sve kategorije pretplate, Essentials, Extra i Premium, uz napomenu kako će dodatne pogodnosti i igre za dva skuplja razreda PS servisa biti objavljeni naknadno.

Objavljen prije godinu dana, Hot Wheels Unleashed je dostupan u verzijama za PlayStation 4 i PlayStation 5, a kako i sam naslov sugerira, riječ je o arkadnoj trkaćoj igri temeljenoj na poznatoj Mattelovoj seriji igračaka Hot Wheels. Uz pogled iz trećeg lica, na raspolaganju nam je sva sila minijaturnih automobila koje ćemo provozati svakodnevnim okruženjem poput garaža, kuhinja ili predsoblja.

Osnovni paket donosi 66 raznih vozila neobičnih oblika koja je moguće dodatno prilagođavati, a za one koji žele upotpuniti kolekcije, developerski tim Milestone je pripremio svu silu dodataka. Uz sasvim solidne ocjene i obzirom na količinu sadržaja koji uključuje i multiplayer, Hot Wheels Unleashed je svakako dobar kandidat za uvrštavanje u kolekcije.

Isto vrijedi i za Injustice 2, kojeg smo i sami svojedobno poprilično nahvalili, a ovaj borilački naslov ugošćuje likove iz franšize DC Universea, poput Batmana, Red Hooda, Poison Ivy i mnogih drugih, kao i goste kao što su Sub-Zero i Hellboy koji su pak dio dodatnih sadržaja objavljenih naknadno. Uz unikatnu mehaniku borbe koja je nadograđena verzija one iz prvog dijela, Injustice 2 uz kampanju, multiplayer i arkadne načine igranja donosi i novi Multiverse mod u kojem putujemo kroz razne paralelne svjetove DC Universea i borimo se protiv protivnika uz izmijenjena pravila, dodatne bonuse i nedostatke.

Superhot je pak najstariji od ovomjesečnih besplatnih naslova, no ništa manje zanimljiv, poglavito zbog minimalističkog vizualnog prikaza koji se savršeno uklapa u igrivost. Ista je pak temeljena na tradicionalnim FPS mehanikama uz protjecanje vremena samo kad se igrač kreće, dok je usporeni mod namijenjen ciljanju, izbjegavanju metaka i strateškom planiranju.

Jedan primljeni metak je dovoljan za kretanje iznova što podiže atmosferu i napetost, a spomenut ćemo i kako je verzija koja se nudi klasična, dok je vlasnicima VR-a na PS Storu dostupan i Superhot VR, posebno prilagođen takvom načinu igranja.