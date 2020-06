[Intervju] Domaći razvojni tim pokrenuo Kickstarter kampanju za avanturu Saint Kotar

Krajem 2016. godine prvi puta smo čuli za avanturu imena Saint Kotar. Razvojni tim, koji se tada zvao Tanais Games, pokazao nam je spoj psihološkog horora i point and clicka čija će se radnja odvijati na fiktivnim lokacijama u Gorskom kotaru. Mali nezavisni tim iz Pule naišao je na razne probleme tijekom razvoja, a neko vrijeme bilo je zatišje. Sredinom prosinca 2019. godine vratili su se s novim imenom studija, Red Martyr Entertainment, i objasnili što se događa s projektom. Danas su pokrenuli Kickstarter kampanju za svoju avanturu koja će, ako uspješno prikupe sredstva za razvoj, trajati oko 20 sati, imati svakakve prevrate i obrate u priči i u kojoj vaše odluke kroje sudbine dvojice protagonista.

Porazgovarali smo s osnivačem studija Markom Tominićem o igri, poteškoćama u razvoju i početku Kickstarter kampanje.

Prošle su četiri godine otkad je kolega pisao o vašoj prvoj igri, a od tada ste promijenili ime studija i prije pola godine objavili da planirate Kickstarter kampanju. No, krenimo redom. Što je Saint Kotar i koje su vam bile glavne inspiracije za projekt?

Saint Kotar je psihološka horor point & click avantura. Za igrače, pogotovo one malo starije, najbrže i najkraće mogla bi se opisati kao Broken Sword unutar mračnog i izopačenog svijeta. Dakle, Broken Sword nam je bio uzor za gameplay mehanike i korisničko sučelje, a inspiracija za atmosferu i mračan svijet bili su radovi H.P. Lovecrafta, Edgar Allan Poea, filmovi poput Se7en i The VVitch, TV serije poput True Detective, i igre poput Black Mirror i Gabriel Knight. Saint Kotar je prvenstveno produkt mašte i kreativnosti.

Žanr avantura postoji otkad je igara i imao je svoje uspone i padove. U posljednjih deset godina doživio je novi procvat, ali je manje popularan od drugih žanrova. Kako to da ste se odlučili baš za point & click?

Volim priče, pa zato volim i igre koje su bazirane na pričama, odnosno story driven. Osobno, moj najomiljeniji žanr je RPG, a odmah iza njega point & click. Odlučio sam se da idemo s point & clickom jer je ipak nešto manje kompleksan za razvoj od RPG-a. Uz to, prva igra koju sam ikad zaigrao bila je Maniac Mansion na Commodoreu 64. Studio je osnovan s ciljem razvijanja i pričanja priča, trenutno samo interaktivnih i to je uvijek polazna točka svakog našeg projekta.

Prema Vašem opisu igre, čini se da je velik naglasak stavljen na atmosferu i priču, a zbog horor elemenata neće svima biti ugodno. Za nas koji se lako ustrašimo, hoćemo li lošije spavati nakon igranja Saint Kotara ili su horor elementi manje izraženi i tu samo da nam povremeno bude nelagodno?

Nelagoda je ključ svega. Radi se o psihološkom hororu i istina je da će nekim ljudima u startu to možda predstavljati barijeru. No, naglasak je na tome da je to psihološki. U većem dijelu igre nema vizualnih horor elemenata, već se sve temelji na mentalnim stanjima dvoje igrivih likova u igri i, naravno, onih s kojima se igrač susreće u tom fiktivnome malom mjestu Sveti Kotar. Igra je spoj više narativnih žanrova: detektivski, misterij, kriminalistički, psihološki horor i drama.

Već kad ste spomenuli kompleksnost izrade RPG-a u odnosnu na avanturu, možete li reći kako Vam je bilo raditi na prvom projektu? Ako se ne varam, radite na njemu više od četiri godine i naišli ste na razne izazove. Također, kad ste krenuli bilo je znatno manje indie igara na tržištu, a sada ih svakog dana izlazi mnogo. Je li i to utjecalo na razvoj Saint Kotara?

Istina, projekt smo prvi put najavili na ljeto 2016. godine. Neiskusni kakvi smo bili tada, ishitreno smo najavili igru. Bilo je tu još puno posla kojeg nisam bio ni svjestan. Naime, krenuo sam u game development bez ikakvog iskustva. Također, u to doba nisam imao tim iza sebe i rad se odvijao isključivo na daljinu (relacija Pula - Zagreb i Pula - Španjolska), što je već samo po sebi izazov, pogotovo za neiskusan tim. Protekom vremena, došli su novi članovi tima koji su zamijenili stare, puno se griješilo i učilo na greškama. Uložio sam puno truda, energije i novaca u ovaj projekt. I evo nas, sada smo ovdje.

Tim je odličan, veći dio radi zajedno u uredu, imamo uspostavljene načine rada i dovoljno iskustva pa se sada zaista možemo i nazivati razvojnim studijom. To je ujedno i razlog zbog kojeg smo ime promijenili iz Tanais Games u Red Martyr Entertainment. Rebrendiranjem sam htio okrenuti novu stranicu, a sam naziv simbolizira upravo ono što nas, nakon svega što smo prošli, karakterizira: upornost, a to je ujedno i karakteristika martira (mučenika) koji, usprkos svemu, nikada ne odustaju.

Veliki broj indie igara koje se pojavljuju na tržištu svakog dana predstavljaju izazov, ali ne preveliki ako radiš stvari kako treba. Osim u razvoj same igre, potrebno je uložiti i vremena i truda pa i novaca, ako je na raspolaganju, u promociju same igre. To radimo već četiri godine na svim mogućim društvenim mrežama, preko newslettera, Discorda, YouTubea i drugih medija. Teško je, jer smo mali i uglavnom nas prate samo domaći portali, ali borimo se. Možda će se s počekom današnje Kickstarter kampanje stvari i u tom segmentu promijeniti.

Za Kickstarter kampanju ste pripremili besplatan prolog imena Saint Kotar: The Yellow Mask. Možete li reći koliki dio igre obuhvaća?

The Yellow Mask obuhvaća otprilike 5 do 10 posto cijele igre. Radi se o samom početku kojemu je cilj uvući igrača u priču, pokazati mu kako će cijela igra izgledati i kako će se igrati. No, to nije klasični demo-prolog. Svi naši interni playtestovi, kao i playtestovi određene skupine igrača koje smo sami izabrali, pokazuju da ćete uz Saint Kotar: The Yellow Mask provesti od dva do tri sata, ponekad i četiri. Sve ovisi o stilu igranja i koliko detaljno igrač želi istraživati. Naime, nije moguće vidjeti sve u jednoj sesiji, jer osim što je ova igra story driven, ujedno je i choice-driven pa tako odluke igrača utječu na svijet, druge likove i samu priču koju igrač prati.

Ako ne uspijete prikupiti dovoljno sredstava za razvoj, nećete razviti čitavu igru. Koji vam je Kickstarter cilj, koliko će kampanja trajati, imate li stretch ciljeve i ima li nekih drugih detalja koje želite podijeliti?

Bazični Kickstarter cilj nam je 39 tisuća eura. Kampanja je započela danas u jutarnjim satima po lokalnom vremenu i završava u jutarnjim satima u subotu, 18. srpnja. Naravno, taj bi cilj pokrio samo dio naših troškova i to znači da bi cijela igra izašla bez lokalizacije, bez glasova i bez konzolaških verzija. Ujedno, i bez dijela priče koja se odvijala noć prije početka same igre (dakle noć prije početka prologa). Kampanja ima i dodatne, više ciljeve koji obuhvaćaju sve prethodno navedeno. Mi naravno ciljamo na što više moguće jer želimo ovu igru učiniti što boljom. Zanimljivo je spomenuti da ćemo, ako dostignemo postavljeni cilj, snimiti i implementirati, pored engleskih, i hrvatske glasove likova u igri.

To znači da ste glumca kojeg ste predstavili, Happy Andersona, zasad angažirali samo za prolog?

Točno. Međutim, ugovor koji imamo s njim jamči nam da će, ako prikupimo potrebna sredstva i krenemo u razvoj ostatka igre, Anderson biti na raspolaganju i za ostatak igre. Ne samo za lik kojeg glumi u prologu, Davora (vlasnika konobe), već moguće i za još jednog lika.

Želite li za kraj nešto poručiti čitateljima Buga?

Mislim da prolog sam za sebe dovoljno govori. Preporučujem im da ga odigraju, potpuno je besplatan, bez ikakvih skrivenih naplata, a zatim mogu sami procijeniti zaslužujemo li njihovu podršku. Podrška može biti u novčanom obliku, tako da nas podrže na Kickstateru i/ili širenjem glasa o samom projektu prijateljima, na forumima ili gdje god su inače aktivni. Svaka pomoć nam je dobrodošla i puno nam znači za uspješno realiziranje našeg projekta iz snova.

Želimo vam svu sreću s Kickstarter kampanjom i da uspješno dođete do cilja!

Hvala!

Za sve informacije vezane uz Kickstarter kampanju možete se zaputiti na ove stranice, a za preuzimanje besplatnog prologa koji će vas upoznati s ovim atmosferičnim i mračnim svijetom posjetite stranice na Steamu. Razvoj igre i sve ostale detalje možete pratiti na službenim stranicama, a u nastavku pogledajte najnoviji trailer.