Domaća avantura Saint Kotar ima novi trailer, Blade Runner opet u prodaji i ostale novosti

Ponedjeljkom uglavnom mir, a od utorka nadalje vijesti koliko želite. Ne moraju sve uvijek biti vezane uz najave novih blockbustera i obično i nisu, ali timovi i dalje rade na igrama koje su izdali, pripremaju besplatne nadogradnje ili nove sadržaje, kao što se neki bave oživljavanjem starih klasika. Tako nas je danas dočekalo sve od toga, a što konkretno, možete pročitati u nastavku.

Domaća avantura Saint Kotar dobila novi prikaz

Razvojni tim Tanais Games ima sjedište u Puli i već nekoliko godina rade na psihološkom hororu i avanturi Saint Kotar. Razvoj je izgledao obećavajuće, no posljednjih godinu dana nije bilo ni traga ni glasa. Sada su se članovi tima oglasili s nekoliko vijesti – prva je da su promijenili ime studija u Red Martyr Entertainment, a druga je da i dalje marljivo rade na svojoj igri.

U objavi na službenim stranicama kažu da su napravili dosta grešaka, ali da su i naučili nešto iz njih. Ispričali su se i zajednici igrača koja je njihov projekt pratila i rekli da Saint Kotar: The Yellow Mask demo jako dobro napreduje. Pripremili su i novi trailer, kao i slike koje možete vidjeti na službenim stranicama i Steamu, a posljednja stvar koju su imali za podijeliti je ta da će uskoro pokrenuti Kickstarter kampanju. Demo će svim zainteresiranim igračima postati dostupan kad se to dogodi, a tim kaže da će im uspješna kampanja omogućiti da dovrše cijelu igru.

GOG.com oživio avanturu Blade Runner

Već kad smo kod avantura, GOG opet ima dobre vijesti. Osim što su poznati po izdavanju igara bez DRM zaštite, poznati su i po oživljavanju starih naslova koje legalno više ne možete nigdje nabaviti i njihovom prilagođavanju modernim sustavima. Takva sudbina zadesila je avanturu Blade Runner koju je tim Westwood Studios 1997. godine napravio po uzoru na istoimeni kultni film iz 1982. godine.

Igra nikad nije dobila digitalnu verziju, pa je igrači nisu mogli nabaviti, no to se promijenio danas. Ako želite zakoračiti tu zanimljivu viziju Los Angelesa u 2019. godini s kojom smo se mi gotovo oprostili i ući u cipele detektiva Ray McCoyja, zaputite se na GOG.com i izdvojite 9,09 eura za igranje. Iako je Blade Runner u obliku igre imao svoje probleme, tim je pripremio zanimljiv stil, priču i mehanike zbog čega je mnogima koji su voljeli žanr avantura bio veoma drag. Zajednica igrača na GOG-u koja je dugo čekala da se igra počne opet prodavati veoma je sretna s ovim razvojem događaja.

Horde Mode za World War Z

Iako survival pucačina s pogledom iz trećeg lica temeljena na istoimenom filmu nije dostupna za kupovinu putem Steama, ostvarila je prilično dobre prodajne rezultate na sve tri platforme na kojima je dostupna. World War Z izašao je sredinom travnja ove godine za PC isključivo putem Epic Games Storea, PlayStation 4 i Xbox One, a razvojni tim Saber Interactive izdao je razne dodatke od tada. Najnoviji dostupan je od sada i krije se iza imena Horde Mode Z.

Ova besplatna nadogradnja ubacuje mod u kojem ćete sami ili s još tri druga igrača pokušati preživjeti sve teže valove nadolazećih neprijatelja, a što duže vam to pođe za rukom dobit ćete bolje nagrade kada više niste u stanju ostati živi. Između svake runde imate priliku za nadograditi svoj arsenal oružja, pokupiti sve što vam možda treba i poboljšati obranu. Uz to, čeka vas novi zombi The Bomber koji će vam ostaviti poklon u obliku eksplozivne naprave kad ga usmrtite, kao i kozmetički dodaci za oružja koji su besplatni za one koji su kupili Season Pass. Nakon Nove godine će se tim baciti na izradu podrške za PvE cross-play, kozmetičke dodatke za likove i novu epizodu u kampanji. Sve ostale informacije za World War Z možete pronaći ovdje.

Noir izgled za Batman: The Telltale Series prodaje se kao DLC, dostupna i nova verzija igre

Telltale Games je zatvorio svoja vrata krajem rujna prošle godine uz svakakve komplikacije, no nedavno se to ime opet počelo koristiti uz LCG Entertainment, koji je otkupio prava na ime i razne IP-ove koji su bili prije u njihovom vlasništvu. Uz Athlon Games su najavili i izdali novu verziju epizodične avanture s Batmanom u glavnoj ulozi u koju su ubacili noir izgled i neka grafička poboljšanja.

Puno ime nove verzije igre je Telltale Batman Shadows Edition uključuje prvu i drugu sezonu, kao i spomenuti novi DLC koji možete nabaviti za PC (Steam i Epic Games Store), PlayStation 4 i Xbox One, dok će verzija za Switch stići uskoro. Na svim platformama se prodaje za 28,46 eura, a oni koji već imaju osnovne igre mogu DLC kupiti zasebno po cijeni od 3,99 eura. Sve ostale detalje o obje sezone možete pronaći na ovim stranicama.

Besplatna blagdanska nadogradnja za Overcooked! 2

Brojni razvojni timovi vole pripremati tematske nadogradnje vezane uz razne blagdane, a među njima je Ghost Town Games. Tvorci serijala Overcooked!, kaotičnim i komičnim kooperativnim simulacijama vođenja kuhinje, pripremili su besplatnu nadogradnju vezanu uz zimske blagdane. Winter Wonderland od sada je dostupan svim igračima, pa se možete svađati oko toga tko ne obavlja svoje poslove u malo šarenijem okruženju.

Uz novi izgled za pet staza, tim je ubacio soba koji zna kuhati, kao i kutiju za poklon koja ima te vještine. Horde mod također ubacuje vesele neprijatelje, a možete napraviti i četiri blagdanska recepta. Osim besplatne nadogradnje u kojoj mogu uživati svi igrači na PC-u, PlayStationu 4, Xboxu One i Switchu, tim priprema i nove sadržaje za one igrače koji su kupili Season Pass po cijeni od 18,99 eura, a spominju se nova jela, mehanike i kaos. Sve ostalo što vas možda zanima o ovoj igri koja testira prijateljstva i odnose nalazi se na službenim stranicama.

Nova igra tvorca Katamari Damacyja u prodaji

Keita Takahashi je ime s kojim su se igrači prvi mogli upoznati kroz Katamari Damacy, neobičan spoj logičke igre i akcije s pogledom iz trećeg lica u kojoj po raznim lokacijama gurate loptu za koju se sve lijepi dok se ne pretvori u zvijezdu. Ostali uraci bili su jednako neobični, a najnoviji, imena Wattam, možete zaigrati od danas.

Igra je prvi put spomenuta 2014. godine kada je bila najavljena kao ekskluziva za PlayStation 4, ali se to promijenio prije godine kada je izdavač Annapurna Interactive preuzeo štafetu. To znači da možete igru nabaviti za PC, ekskluzivno putem Epic Games trgovine i za Sonyjevu konzolu. „U Wattamu više od 100 luckastih i bezbrižnih likova čekaju da ih otključate i da postanete prijatelji – od sushija do morskih školjki i ogromnih stabala do wc školjki normalne veličine. Gradonačelnik će biti vaš turistički vodič u ovom ćudljivom svijetu dok za vrijeme sve zabave plešete, lovite, penjete se, slažete, lebdite, eksplodirate i držite ruke“. Wattam možete igrati sami ili kooperativno na istom ekranu, a oni kritičari koji su ga zaigrali solidno su se zabavili. Nešto više detalja možete pročitati ovdje.

Children of Morta dobiva nove sadržaje

11 bit studios je tim kojem ide prilično dobro kad razvija igre i kad se bavi izdavanjem. Protekle dvije godine su im bile posebno dobre, a obiteljski rogue-like, akcijsku igru i RPG Children of Morta odabrali su za izdavanje. Igra je pokupila odlične ocjene i od kritičara i od igrača, pa razvojni tim ima velike planove za iduću godinu što se sadržaja tiče. Razvojni tim Dead Mage je planove objavio putem društvenih mreža, kao i na stranicama na Valveovom servisu, a ukratko, evo kako će iduća godina izgledati za ovu igru:

Sav sadržaj osim ekspanzije Uncharted Lands bit će dostupan besplatno, koja će stići nakon svega ostalog. Prije toga možete očekivati novu težinu i 20 novih itema, New Game+ mod, nasumične događaje, novog lika, podršku za online kooperativno igranje, Endless mod koji će testirati vaše vještine i još jedna nadogradnja koja će ubaciti hrpu novih itema. Ako želite pomoći obitelji Bergson u njihovom čuvanju planine Morta i saznati zašto su još uvijek tamo kad se svijet raspada, Children of Morta možete nabaviti za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch. Sve ostale informacije potražite na službenim stranicama.

Novi dodatak za Total War: Three Kingdoms izlazi sredinom siječnja

Najnovija igra u dugovječnom strateškom serijalu Total War izašla je krajem svibnja ove godine i od tada je dobila dva veća i jedan manji DLC. Dva od ta tri nisu najbolje prošla kod igrača, pa bi vjerojatno bilo dobro za Creative Assembly i izdavača Sega da Mandate of Haven ne bude još jedan promašaj. Novi DLC pozabavit će se događajima prije kampanje u osnovnoj igri u kojoj je glavni lik Emperor Liang i njegovo administrativno natezanje, kao i obrana protiv Yellow Turban plemena koja prijete njegovoj dinastiji.

Tim je najavio šest novih frakcija uključujući Han Empire, nove priče i početne pozicije za postojećih pet frakcija, devet novih jedinstvenih likova i 40 novih jedinica. Svi zainteresirani igrači mogu već sada putem Steama nabaviti ovaj dodatak po deset posto nižoj cijeni, odnosno 8,99 eura, koja će vrijediti do 16. siječnja kada će on postati dostupan. Uz dodatak za koji morate izdvojiti novac izaći će i besplatna nadogradnja za sve ostale igrače, a odgovore na sva pitanja koja možda imate pronaći ćete ovdje.

Risk of Rain 2 dobio novu besplatnu nadogradnju

Istog dana kada je Gearbox propisno najavio i prezentirao Borderlands 3 je Hopoo Games u suradnji s njima putem Early Accessa izdao Risk of Rain 2 za PC. U odnosu na original, tim se odlučio na kompletno drugačiju perspektivu i način pucanja po sve većem broju vanzemaljaca koji se nalaze na mapi, a iako je to bio rizik, ispatio se. Igru je putem Steama zaigrao prilično velik broj igrača koji imaju samo riječi hvale za ono što tim radi, a to će se sigurno nastaviti i nakon izdavanja nove besplatne nadogradnje.

Hidden Realms donosi novog lika imena Acrid, koji će biti poznat onima koji su zaigrali original, kao i dvije nove skrivene lokacije, par novih neprijatelja, jednog novog bossa, alternativne rasporede staza, nešto nove opreme, kao i implementaciju prijedloga koje je tim dobio od igraće zajednice. Cijeli popis promjena je dosta dugačak, pa ako želite možete ga sami proučiti ovdje. Risk of Rain 2 je roguelike s pogledom iz trećeg lica koji je u prvih mjesec dana prodaje premašio milijun prodanih primjeraka, a ako sami želite vidjeti zašto je toliko dobar, osim za PC ga možete nabaviti i za PS4, Xbox One i Switch. Više detalja o svim verzijama potražite na ovim stranicama.