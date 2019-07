IO Interactive pripremio novi paket za one koji žele vidjeti što nudi Hitman 2

Nova igra u poznatom akcijskom serijalu s plaćenim ubojicom u glavnoj ulozi, Hitman, izašla je sredinom studenog prošle godine. Nakon što je razvojni tim IO Interactive isprobao epizodični format, vratio se na staro uz novog izdavača, a kao i za prijašnji nastavak omogućili su igračima da besplatno preuzmu takozvani Starter Pack. On uključuje lokaciju Hawke's Bay koju možete istražiti u cijelosti i koliko god puta želite, ali za sve ostale sadržaje treba kupiti ostatak igre.

Od sinoć to više nije tako, budući da je razvojni tim počeo prodavati nešto što su nazvali Santa Fortuna Pack. Ovaj paket je presjek svega što možete očekivati u punoj verziji igre, samo se prodaje po dosta nižoj cijeni. Osim Hawke's Bay lokacije i Nightcall misije moći ćete posjetiti Santa Fortuna mapu u Kolumbiji i odigrati misiju Three-Headed Serpent. Na toj istoj mapi moći ćete igrati kompetitivni multiplayer mod Ghost, kao i obavljati zadatke uz Contracts mod. Također, paket uključuje i Sniper Assassin mod na mapi Himmelstein, a svi oni koji nabave paket moći će od sutra pokušati riješiti zadatak I'm With the Band i otključati violinu kao oružje i vidjeti što 22. srpnja donosi The Calvino Company Escalation.

Svi zainteresirani igrači mogu nabaviti ovaj paket putem Steama za PC, PlayStationa 4 i Xboxa One za 11,99 eura, a oni koji to naprave imat će pristup novim sadržajima kao što su Escalation Contracts, Featured Contracts i Elusive Targets koji stignu na te dvije mape. Ako nakon toga zaključite da vam se igra dopada, možete uz doplatu pretvoriti igru u punu verziju.

Što se tiče novih sadržaja za igru koji stižu u srpnju, IO Interactive je kao i do sada objavio planove na službenom blogu, a kratak pregled izgleda ovako:

Osim uobičajenog dodavanja novog sadržaja i nadogradnji koje stižu svakog mjeseca, ovo će biti drugi put da tim ubacuje nešto za one koji su kupili Expansion Pass. Prošlog mjeseca su to bile dvije nove misije i nova lokacija, a ovog puta stiže nova Sniper Assassin mapa i oružje. Hitman 2 možete zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a sve informacije o igri možete pronaći na službenim stranicama.