Iron Maiden zatvara World of Tanks Modern Armor Metal Fest

Metal Mania u svijetu World of Tanksa Modern Armor se nastavlja s Iron Maidenima koji su ujedno i finalno poglavlje ove serije suradnje heavy metal sastava i Wargaminga. Pod nazivom Metal Fest, ovaj in-game događaj igračima donosi ekskluzivne tenkove i zapovjednike, a prije ovih legendarnih Britanaca, koji scenom žare gotovo 50 godine bez znakova posustajanja, na virtualnim bojišnicama su gostovali trenutno vrlo popularni Šveđani Sabaton, te kalifornijski trash metal bend Megadeath.

Igrači World of Tanksa Modern Armor do 3. listopada imaju priliku izvršiti niz misija i zaraditi ekskluzivne nagrade poput novog 3D herojskog zapovjednika Eddija, prepoznatljive maskote Maidenovaca, dok su za ovu priliku u igru ubačena i dva tematska tenka, Senjutsu TO-55 i A Matter of Life and Death (AMOLAD), čiji će nazivi fanovima Maidena biti itekako prepoznatljivi.

Oni koji ih posjeduju će iz garaža u bitke biti ispraćeni uz pjesme Brighter Than a Thousand Suns i The Writing on the Wall, s albuma A Matter of Life and Death, odnosno posljednjeg Senjutsu.

World of Tanks Modern Armor je dostupan isključivo za PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S, bez naznaka da bi mogao biti prerađen za PC, a fokusiran je na suvremenija vozila od njegovog popularnijeg prethodnika.