Izašao demo za Blood Typers – „daktilografski” survival horror uz koji vam karpalni sindrom ne gine

S obzirom na to da će sadržavati nekoliko razina težine, u Blood Typersu moći će uživati baš svi, uključujući i one igrače koji običavaju tipkati sa samo dva prsta

Ako ste svojedobno guštali u šašavom The Typing of the Deadu, onda bi se nadolazeći Blood Typers lako mogao pokazati igrom skrojenom upravo po vašoj mjeri.

Naime, riječ je o još jednom naslovu horor tematike, a u kojem će jedini oblik interakcije s virtualnim svijetom predstavljati – tipkanje. Međutim, dok smo u TtotD-u tipkali isključivo kako bismo potamanili zombije, u najnovijoj uzdanici Outer Brain Studiosa tipkat ćemo čak i kada su posrijedi kretanje proceduralno generiranim razinama, sakupljanje oskudnih resursa, healanje i slično.

Ako sve prođe prema planu, Blood Typers moći ćemo zaigrati 25. veljače sljedeće godine i to kako solo, tako i u društvu jer dotični će podržavati online kooperativno igranje do četiri igrača.

Svi oni koje zanima kako Blood Typers izgleda u pokretu, ovih dana objavljenu demo verziju mogu isprobati ovdje.