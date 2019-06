John Romero: Blackroom? Ne pitajte me o tome...

Jedan od tradicionalnih predavača na nedavno održanoj konferenciji We Are Developers u Berlinu bio je i John Romero - legenda u razvoju igara. U nastavku pročitajte ekskluzivni intervju s njim

Jedan od tradicionalnih predavača na nedavno održanoj konferenciji We Are Developers u Berlinu bio je i John Romero - legenda u razvoju igara, čovjek kojeg bi se moglo nazvati začetnikom FPS-a, budući da je početkom 90-ih njegov tim razvio tada megapopularni Wolfenstein 3D i DOOM. Priliku na konferenciji iskoristili smo za kratki intervju s Romerom te ga prenosimo ekskluzivno za čitatelje Bug.hr-a.

Koje je vaše mišljenje o VR i AR tehnologiji u industriji igara? Je li do sada učinjen značajniji napredak ka dopiranju do šireg broja korisnika, i smatrate li da je ulaganje novca u razvoj softvera i hardvera dobra investicija za developere?

AR je već aktualan, a postao je i vrlo unosan lansiranjem igre Pokemon GO koja je tada zaludila svijet. Pokemon GO bio je veliki korak inspiracija mnogim developerima za razvoj sličnih stvari. Osim toga, primjena ove tehnologije je vrlo rasprostranjena u raznim granama, poput marketinga i oglašavanja. S druge strane, VR je izvrstan za specifične vrste igara, a imat će i vrlo visoku iskoristivost izvan segmenta igara, npr. u medicini. Puno više napretka će biti u području AR-a, budući da ljudi imaju pristup klasama i API-jevima potrebnima za programiranje i razvoj. A alati… Potrebni su nam alati za razvoj takvih stvari i bilo kakav novac utrošen na alate za razvoj je dobra investicija, ako želite privući ljude koji će se baviti razvojem za vas. Bez alata ne možete ništa ni pokušati. Istaknuo bih Apple koji je lansirao alat ARKit – to je dobar korak i tako dolazi do razvoja i prihvaćanja tehnologije kod većeg broja developera.

Konkretnije, kakva je situacija s MS HoloLensom? Ne čini nam se da hvata priključak s developerima igara i igraćom zajednicom.

HoloLens je prilično cool – nema kabela, nalazi se na glavi, vidite AR, pomiješanu stvarnost… Ali problem leži u tome što nitko nema HoloLens i ne možete igru prodati nikome (smijeh). Budimo realni, jako mali broj korisnika ima MS HoloLens i igru za takvu tehnologiju je moguće prodati maksimalno u 500 primjeraka, što je smiješna brojka. Za tako malu korisničku bazu ne isplati se razvijati igru. Kada razvijate igru, trebate imati milijunsko tržište i garanciju da ćete je nekome zbilja moći i prodati. U protivnom, sve se svodi beskorisno ulaganje u istraživanje i razvoj i na bacanje novaca u rupu bez dna.

Kakvo je vaše mišljenje o igraćim konzolama? Jesu li im odbrojeni dani sad kada svi imamo pametne telefone koje je jednostavno spojiti na TV uređaje?

Napisao sam članak prije 10-ak godina na temu „Konzole su mrtve“. Imate PC, imate pametni telefon, imate bilo koji uređaj koji je sposoban poslati signal visoke kvalitete na pametni TV u dnevnoj sobi – jedino vam treba kontroler. Apple je baš započeo s podrškom za PS4 i Xbox kontrolere, tako da nastoji pretvoriti Apple TV u sve! Apple TV može koristiti praktički bilo koji kontroler bežično, a ima suludu količinu (konjske) snage i GPU jedinicu za pokretanje bilo kojih igara. Mislim da će se sljedeća verzija Apple TV-a još više približiti gaming industriji. Da bi konzole preživjele, trebale bi nuditi puno više od onoga što nude. Microsoft i Sony će uskoro lansirati nove verzije svojih konzola, a te stvari korisnici i očekuju. Međutim, ljudi se nađu prilično iznenađeni kad shvate da PS4 i Xbox sadrže praktički isti hardver. Prije 10 godina bih rekao da će konzole sada već dugo biti mrtve, ali to se još nije dogodilo radi konstantnih ulaganja Microsofta i Sonyja. Vrijeme će pokazati što će se na kraju dogoditi.

John Romero - foto by Bug.hr

Možete li nam reći više o najavljivanom FPS-u Blackroom? Prvotno je najavljen 2016., zatim ponovno 2018., a još uvijek ne znamo ništa konkretnije. Jeste li napustili taj projekt i zašto?

Ovako stoje stvari – ne mogu govoriti o Blackroomu (smijeh). Nismo još spremni ništa izjaviti o tome.

Na razvoju koje igre ili igara radite u ovom trenutku?

Hmm… Ne smijemo govoriti niti o tome. Stvari na kojima smo radili su već poznate – posljednje izdanje koje smo lansirali je SIGIL. Sljedeći tjedan najavljujemo novu igru (u međuvremenu je najavljena nova igra pod nazivom "Empire of Sin" - trailer u nastavku, op.a.). Žao mi je što ne mogu dati više informacija. U načelu, takve stvari su tajna u gaming industriji jer radimo s kompanijama čija prednost u poslovanju leži upravo u prvoj najavi novog naslova. Kad bi svaki developer izjavljivao što želi i kada želi, stvari bi pale u vodu, pojavljivale bi se različite informacije na tržištu, izgubio bi se smisao marketinških ulaganja, a izdavač bi izgubio prednost koju mu donosi prva najava novog naslova. Ne smijemo govoriti o ničemu, čak niti o platformi na kojoj će se igra vrtjeti. S druge strane, ako nešto procuri, ne znači da će nužno biti i točno, budući da se igra tijekom razvoja drastično mijenja i krajnji rezultat je uvijek drugačiji. Jer ako se ideja ne promijeni od začetka do kraja, zašto jednostavno ne bismo zadali robotima da obave taj posao razvoja (smijeh)?

Koliko još planirate biti aktivni u industriji igara? Jeste li dosegli svoj vrhunac?

Mislim da smo vrhunac dosegli s DOOM naslovom. To je bilo – sve! Prije Dooma, Wolfenstein je za mene bio poput igre broj 87. Puno igara je tome prethodilo i gotovo sve su bile FPS. Nakon igre Daikatana, radio sam na cijelom nizu igara različitih vrsta. Između ostalog, napravio sam i igru za Facebook - Ravenwood Fair. Bila je popularna ono jedno vrijeme kad su igre na toj društvenoj mreži bile ludo popularne. Ljudima ta činjenica nije poznata, jer se ne radi o FPS-u. Radili smo i druge projekte za različite klijente. Okušavamo različite stvari i u različitim segmentima. Ne razmišljam o tome do kad ćemo proizvoditi igre - radimo ono što volimo i nastavit ćemo tako i u budućnosti.