Kanadski Walmart objavio zasad nenajavljene nastavke za hrpu igara

Jedan od dva poznatija Twitter profila koji obično objavljuju glasine o igrama, Wario64, opet je naletio na nešto što bi moglo igrače zanimati. Prema slici koju je objavio izgleda kako je kanadski Walmart nehotice ili možda namjerno najavio velik broj nastavaka igara za koje se moglo pretpostaviti da ćemo ih nekad zaigrati, no za koje izdavači još nisu ništa bili spremni reći.

Walmart CA listings https://t.co/MhwlNGn6s1

Just Cause 4

Splinter Cell

Dragon Quest 2 (PS4/XBO)

LEGO DC Villans

Borderlands 3

Rage 2

Gears of War 5

Forza Horizons 5

Assassin's Creed pic.twitter.com/TF0mxnxkES — Wario64 (@Wario64) May 9, 2018

Među igrama o kojima nismo još ništa čuli, a za koje nije neobično da će dobiti nastavke tu su novi Assassin's Creed, Borderlands 3, Just Cause 4 i Gears of War 5. Na popisu se našao i novi Splinter Cell za kojeg su neki igrači mislili da bi mogao biti u izradi jer je nedavno Sam Fisher posjetio svijet Ghost Recon Wildlandsa, a s obzirom na uspjeh prijašnjih nastavaka velika je mogućnost da je Just Cause 4 zbilja u izradi.

Malo iznenađujuća je pojava igre Rage 2 - potencijalni nastavak na post-apokaliptičnu pucačinu za koju je zaslužan id Software, ali koja nije bila baš najbolje prihvaćena. Druga neobična stvar je Forza Horizons 5, budući da se prethodni nastavci zovu Forza Horizon i da je posljednji koji je izašao imao brojku 3 u naslovu.

Uz potpuno nove igre, slika prikazuje i neke za koje već znamo da su u izradi i neke koje bi trebale izaći i ove godine. Među njima su The Last of Us Part II, Beyond Good and Evil 2, Final Fantasy 7 Remake, Super Smash Bros., Tom Clancy's The Division 2 uz tipična godišnja izdanja sportskih igara kao što su NBA 2K19 i WWE 2K19.

Točnost ovih informacija ćemo uzeti s rezervom, a sami ćemo moći provjeriti koliko je Walmart pogodio ako se neki izdavač oglasi ili za vrijeme sajma E3 koji će se održati za mjesec dana. Budući da je Square Enix nakon dugo godina odlučio održati konferenciju, moguće je da ćemo čuti nešto o novoj Just Cause igri, kao i o Final Fantasy 7 Remakeu, no kao i za sve ostalo, morat ćemo pričekati još neko vrijeme kako bismo bili sigurni.