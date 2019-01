Koje nas igre čekaju u narednih mjesec dana

Nakon otprilike tri tjedna mirovanja i tišine igraća industrija je živnula, pa su se opet počeli objavljivati novi traileri, najave i datumi izlaska igara za koje smo već znali da bi trebale stići nekad ove godine.

U siječnju smo do sada dobili priliku zaigrati dva remastera, kojih će i ove godine vjerojatno biti dosta – Onimusha: Warlords i Tales of Vesperia: Definitive Edition – treću epizodu posljednje sezone The Walking Dead i par indie igara. Pravi tulum ipak započinje ovog tjedna, da bi finale bilo sredinom veljače kada će u istom danu izaći pet AAA naslova.

Ono što stiže odlučili smo posložiti prema datumu izlaska i važnosti. Najprije ćemo pokriti igre velikih izdavača i zatim izdvojiti manje projekte koji se čine zanimljivima. Krenimo redom.

AAA igre

24. siječanj – Battlefleet Gothic: Armada 2, Life Is Strange 2 – Episode 2

Za veće igre morat ćemo pričekati četvrtak, kada će izaći dvije. Prva je nova strateška igra u serijalu Warhammer 40K, a puno ime joj je Battlefleet Gothic: Armada 2. Razvojni tim kaže da je u odnosu na original Armada 2 po svemu bolja – 12 frakcija dostupnih od samog početka, dramatična priča, veće svemirske bitke, dorađen gameplay i poboljšan multiplayer.

Za drugu je zaslužan Dontnod Entertainment i radi se o drugoj epizodi za njihovu popularnu avanturu Life Is Strange 2. Nakon upoznavanja s likovima s kojima će se družiti u novoj igri smještenoj u zanimljivom svijetu Life Is Strangea, igrači imaju priliku bolje istražiti odnos između dva glavna lika i pomoći im da ostvare ono što bi htjeli. Na koji način, ovisi o vama. Ako niste odigrali prvu epizodu, preskočite ovaj trailer.

25. siječanj – Resident Evil 2

Treći remaster koji će biti dostupan u siječnju je onaj kojeg brojni igrači nestrpljivo iščekuju. Capcom je najavio Resident Evil 2 Remake na sajmu E3 prošle godine, na oduševljenje velikog broja igrača, a da bi ga fanovi u cijelosti mogli istražiti Raccoon City morat će pričekati još samo do petka. Kako bi olakšao čekanje, izdavač je pripremio demo kojeg još uvijek možete preuzeti na sve tri platforme za koju igra stiže, a iako je bio limitiran na pola sata, naravno da se pronašao način za zaobilaženje tog limita te su neki odlučili raditi speedrun te verzije igre.

29. siječanj – Kingdom Hearts 3

Nomenklatura, kao i priča u serijalu Kingdom Hearts je prilično zbunjujuća, ali ove igre koje spajaju Disneyjeve svjetove i anime u RPG stilu imaju brojne obožavatelje. Prije trećeg punokrvnog nastavka ima trinaest drugih stvari – što igara, što filmića – pa ako planirate uskočiti u Kingdom Hearts 3 bez prijašnjeg znanja, možda bi bilo dobro da pogledate koji video s objašnjenjima.

1. veljače – Ace Combat 7: Skies Unknown

Igrači na konzolama od petka kao borbeni piloti lete virtualnim nebesima, a po prvi put u ovom dugovječnom serijalu će im se moći pridružiti PC igrači. Bandai Namco je u zadnjih nekoliko godina ozbiljnije shvatio PC portove, pa će tako i Ace Combat 7: Skies Unknown dobiti taj tretman. Ocjene koje je igra dobila izuzetno su dobre, pa ako volite simulacije letenja i raznošenje protivničkih aviona, ovaj japanski izdavač ima nešto za vas.

8. veljače – God Eater 3

Već kad smo kod Bandai Namca, ozbiljnog shvaćanja PC portova i izdavanja igara na zapadu, stiže i nova igra u serijalu God Eater. Mnogi ove igre uspoređuju s Monster Hunterom, budući da lovite i ubijate ogromne beštije poznate kao Aragami, samo što je izgled i animacija više u anime stilu. God Eater 3 je od sredine prosinca prošle godine bio dostupan u Japanu, dok će se u našem dijelu svijeta za PC, PS4 i Xbox One pojaviti nešto manje od dva mjeseca nakon toga.

12. veljače – Trials Rising

Igrači koji vole motore, ali su usput i blagi mazohisti sigurno znaju za Red Lynxov serijal Trials. Na motoru s upitnom fizikom morate prelaziti razne težine staza, a ako svladate one koje pripremi razvojni tim, tu je editor i prilično aktivna zajednica koja stvara posebno teške staze za one koji se posebno žele mučiti. Nakon futurističkog Trials Fusion koji je izašao prije pet godina, Trials Rising se vraća u sadašnjost, samo se nadamo da Ubisoft neće pretjerati s mikrotransakcijama koje će ovog puta biti implementirane.

15. veljače – Anthem, Crackdown 3, Far Cry New Dawn, Jump Force, Metro Exodus

Ne znamo zašto su veliki izdavači odlučili da bi bilo dobro da istog dana izađe pet velikih igara, ali to će sredinom veljače dogoditi.

Iako Anthem službeno izlazi 22. veljače, ne bi to bio EA da nema barem dva datuma izlaska. Svi oni koji odrade predbilježbe ili plaćaju Origin Access Premier pretplatu moći će ovu znanstveno-fantastičnu akcijsku igru s RPG elementima zaigrati tjedan dana ranije. Uz to, prije oba datuma izlaska bit će dostupne dvije demo verzije – jedna, opet, za one koji su odradili predbilježbe i plaćaju mjesečnu pretplatu od 15 eura krajem idućeg tjedna i druga za sve ostale igrače početkom veljače.

Crackdown 3 je imao dosta problematičan razvoj i nekoliko odgoda, da bi na kraju Microsoft rekao da pomicanja datuma više nema i da će igrači kao Terry Crews moći razbijati sve pred sobom sredinom veljače. Radnja se odvija deset godina nakon druge igre u serijalu, a čekaju vas brojni bossevi, mogućnosti za pojačavanje lika i destrukcija. Oni koji plaćaju Xbox Game Pass će automatski dobiti igru, dok ostatak igrača može birati između Xbox One i PC verzije.

Ubisoft je novu igru u serijalu Far Cry najavio za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards, a radi se više o velikom proširenju nego punokrvnom nastavku. Lokacije po kojima ćete se kretati opet su smještene u fiktivni Hope County u saveznoj državi Montana, osim što je radnja post-apokaliptična. Atomske bombe su pale, a oni ljudi koji su se spasili moraju se boriti protiv novih frakcija koje im zadaju glavobolje. Far Cry New Dawn izgleda dosta drugačije, ali preostaje vidjeti koliko je gameplay promijenjen.

Bandai Namco ima udarnih mjesec dana, a treća igra za koju će se pobrinuti za izdavanje je Jump Force. Ljubitelji borilačkih igara i likova iz raznih poznatih manga serijala, kao što su Naruto, Dragon Ball, One Piece i Bleach, dobit će priliku za nabrijano premlaćivanje. Svaki meč je zamišljen kao 3v3 timska borba, a osim što ćete moći odabrati nekog od čak 39 najavljenih likova, razvojni tim je pripremio i Character Editor.

Obično kada timovi i izdavači najavljuju nove datume izlaska radi se o odgodama, ali su 4A Games i Deep Silver nakon dvije odgode pomaknuli izlazak Metro Exodusa tjedan dana ranije. Artyom i ekipa ovog puta imaju vlak, dosta vremena će umjesto u podzemlju provesti na otvorenome, a kako se radi o post-apokaliptičnom svijetu prepunom opasnosti, putovanje na istok im neće biti lakše. Ovo će biti treća pucačina u serijalu temeljenom na romanima koje je napisao Dmitry Glukhovsky i nadamo se da će biti dobra kao i prijašnji nastavci.

Indie igre

22. siječanj – The Hong Kong Massacre

Igra koja je pet godina u izradi konačno je dobila datum izlaska. The Hong Kong Massacre inspiriran je kultnim akcijskim filmovima i izgleda kao realističniji Hotline Miami s bullet time mehanikom iz Max Paynea. To sve, naravno, zvuči veoma zabavno, a budući da i izgleda tako, veseli nas da je švedski dvojac VRESKI konačno spreman podijeliti svoju igru s nama.

23. siječanj – At the Gates

Jon Shafer je radio kao dizajner na Civilizationu V, a nakon toga je odlučio da bi mogao sam napraviti neku igru u tom stilu. Njegov prvi samostalni projekt zove se At the Gates, a zadatak je napraviti novo carstvo na području propadajućeg Rimskog. Radi se naravno o strategiji u kojoj ćete se morati pažljivo širiti, održavati dobre odnose sa susjedima, prikupljati resurse, organizirati svoje klanove i izgraditi moćnu ekonomsku i vojnu silu.

24. siječanj – Pikuniku

Devolver Digital je jedan od, ako ne i najpoznatiji izdavač igara malih razvojnih timova. Pod svojim imenom su do sada okupili brojna zanimljiva i ponekad nezaboravna iskustva, a ono što ih najčešće privuče je da igra izgleda drugačije. Pikuniku definitivno spada u tu kategoriju, pa ćemo u ovoj „šarmantnoj distopijskoj avanturi“ pomagati neobičnim likovima u rješavanju problema kojih imaju i usput pokrenuti revoluciju.

7. veljače – Ape Out

Još jedna igra koju će izdati Devolver je Ape Out. Ova krvava akcijska igra s izometrijskom perspektivom najviše podsjeća na Hotline Miami, a morat ćete kao pomahnitali gorila pobjeći iz nebodera u kojem će vojnici pucati na vas čim vas ugledaju. No, niste nemoćni. Možete ih zgrabiti, zgnječiti u zid, od njih napraviti štit i dati sve od sebe da pobjegnete. Igra je procedurano generirana, pa će svaki pokušaj bijega izgledati malo drugačije i ne moramo predugo čekati da bismo saznali koliko je to u praksi zabavno.

13. veljače – Away: Journey to the Unexpected

Da ne moraju sve pucačine uvijek biti krvave i nasilne pokušat će nam pokazati razvojni tim Aurelien Regard Games. „Dobrodošli u FPS od kojeg ćete se dobro osjećati“. Uz ovaj opis, kažu kako njihova igra spaja avanturu, akciju, pregovaranje i rogue-lite elemente. U Away: Journey to the Unexpected ćete utjeloviti dječaka koji nije junak ni ratnik, ali koji će uz prijateljstvo riješiti sve probleme koji mu se nađu na putu.

14. veljače – Degrees of Separation, The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

Prva igra koja stiže na Valentinovo ima veze s vezama i odnosima. Degrees of Separation je avantura u kojoj su Ember i Rime zaljubljeni, ali misteriozna sila im ne dozvoljava da budu zajedno. Da bi saznali što ih to razdvaja moraju koristiti sve vještine koje imaju, a vi ćete im kroz platformerske dijelove uz rješavanje zagonetki pomoći u tom cilju.

Ako vas takva tematika ne zanima i na Dan zaljubljenih želite nešto agresivnije, tu je The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Adekvatno imenovan tim MorbidWare priprema bullet hell igru u kojoj ćete izbjegavati napade i sami napadati tipkanjem. Titularni Ray Bibbia je privatni egzorcist koji se mora suočiti s velikim brojem demona i usput se riješiti svojih unutarnjih. Osim na engleskom, tipkat ćete i na latinskom, a nadamo se da će biti zabavno koliko zvuči.

Ovaj popis igara je dosta dobar, a moguće je da nas izdavači i timovi iznenade i nečime što do sada nije najavljeno. Nakon što sve ovo postane dostupno, neće biti pauze nego nas odmah čekaju druge velike igre kao što su Sekiro: Shadows Die Twice, Devil May Cry 5, Anno 1800 i Left Alive uz prilično velik broj indija. Sretna nam 2019. godina!