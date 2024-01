Na PC Game Pass u siječnju stiže osam novih naslova uključujući AC Valhalla i Resident Evil 2

Microsoft je najavio nove igre koje tijekom siječnja stižu na uslugu PC Game Pass na kojem su se prije dva dana već pojavili Close to the Sun i Hell Let Loose

Microsoft svakog mjeseca upotpunjuje ponudu igara za PC koje je moguće igrati uz aktivnu pretplatu na njihov servis PC Game Pass. Cijena spomenutog iznosi 10 eura mjesečno i kako smo pisali, od prošle je godine službeno podržan i iz Hrvatske, a igračima su dostupne stotine igara poput Starfielda, Elder Scrollsa, Fallouta, Mass Effecta, Forza Horizona, da spomenemo samo neka zvučna imena. Novi naslovi za siječanj su se već počeli pojavljivati, pa su jučer na ovom servisu osvanule avantura Close to Sun, te Hell Let Loose, izvrsna pucačina na temu Drugog svjetskog rata koju smo svojevremeno poprilično nahvalili, a vjerujemo da je u međuvremenu postala još bolja.

Već 9. siječnja stižu nove dvije igre, neodoljivo šarmantna akcijska avantura Figment, te Assassin’s Creed Valhalla, posljednje veliko izdanje ovog serijala u kojem je obzirom na količinu sadržaja lako izgubiti desetke sati. Dva dana nakon njih, 11. siječnja na rasporedu su Super Mega Baseball 4, simulacija bejzbola koja će igrače privući stripovskim vizualnim identitetom, te retrofuturistički We Happy Few koji je već bio na ovom servisu, ali je iz određenih razloga na neko vrijeme uklonjen. I za kraj, 16. siječanj je rezerviran za indie avanturu Those Who Remain, te nama odlični Resident Evil 2, dakako u svježe obnovljenoj verziji.