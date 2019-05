Kojimin Death Stranding napokon ima datum izlaska, otvorene i predbilježbe

Otkad je Hideo Kojima propisno najavio svoj prvi novi projekt imena Death Stranding nakon što se razišao s Konamijem i otvorio svoj studio Kojima Productions nismo baš znali što možemo očekivati. Glumac Norman Reedus na neobičnim lokacijama s fetusom u staklenci koji se nekako nalazi i u njegovom trbuhu i daje palac gore, pa nekakvo trčanje po poljima s ogromnom količinom prtljage na leđima i u rukama, nekoliko drugih poznatih glumaca i glumica, no ništa baš konkretno o tome što ćemo u igri raditi.

Od prve najave prošlo je gotovo tri godine, a Kojima nam je sada odlučio pokazati što ćemo otprilike u njegovoj igri raditi. Prije službene objave procurile su informacije o datumu izlaska i predbilježbama, kao što je uobičajena praksa s velikim najavama, pa smo ustvari samo čekali potvrdu uz novi trailer. Glavni junak ove priče je Sam Bridges i zadatak koji je dobio je spašavanje razorenog svijeta, a u tome će mu pomoći takozvani „remnants“, odnosno ti fetusi u staklenkama koje smo dobili prilike vidjeti već u prvoj najavi. Death Stranding iz naziva igre je pojava koja je uništila svijet kojim ćemo se kretati, no zasad ne znamo ništa više o tome.

Nažalost, što se samog gameplayja tiče i toga što ćemo raditi, Kojima je i dalje ostao kriptičan s onime što želi reći. U novom traileru ima svakakvih scena i sada barem znamo da će biti borbe, mnogo različitih lokacija, da će svijet po kojem ćemo hodati biti izuzetno opasan i da će nas smrt čekati na svakom koraku, ali zašto je u stanju u kojem jest, tko su svi ti likovi, kako su povezani i zašto su jedina nada bebe u staklenkama, saznat ćemo kada igru zaigramo. Valjda, budući da je to ipak tvorevina Kojiminog uma.

Death Stranding će izaći 8. studenog ove godine ekskluzivno za PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro. Igru možete već sada nabaviti i to u četiri verzije (Standard, Special, Digital Deluxe, Collectors) putem PSN trgovine i više detalja o njima pronaći na PlayStationovom blogu, a svi oni koji odrade predbilježbe neovisno o verziji za koju se odluče dobit će nekoliko zlatnih kozmetičkih dodataka za oblačenje glavnog lika, uz temu i avatar. Nešto više informacija možete potražiti na službenim PlayStation stranicama vezanima uz igru, dok se najnoviji prikaz igre nalazi na dnu teksta.

Budući da je Sony ove godine odlučio preskočiti sajam E3, nije neobično da su timovi i izdavači u svoje ruke preuzeli promociju svojih projekata. Nioh 2 dobio je alfa demo, sad znamo kada možemo očekivati Death Stranding, a kruže glasine da ćemo uskoro dobiti i novi konkretan prikaz, kao i datum izlaska za The Last of Us Part II. Od velikih ekskluziva koje je Sony predstavio na prošlogodišnjem sajmu ostala je samo akcijska igra Ghosts of Tsushima, a budući da rade na PlayStationu 5 vjerojatno je da će ostale projekte ostaviti za predstavljanje nove konzole.