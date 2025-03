Otkriven datum izlaska Death Stranding: On the Beacha

U sklopu netom održane South by Southwest (SXSW) konferencije, Kojima Productions i Sony Interactive Entertainment napokon su otkrili datum izlaska Death Stranding: On the Beacha.

Naime, standardno izdanje (79,99 €) na PlayStation 5 trebalo bi se sručiti 26. lipnja, dok će oni igrači koji igru prednaruče (počevši od 17. ožujka) ili se, pak, odluče za Digital Deluxe (89,99 €) verziju, Death Stranding: On the Beach moći zaigrati dva dana ranije.

Baš kao što će to moći učiniti i oni najzagriženiji Kojimini fanovi spremni izdvojiti 249,99 € za Collector's Edition verziju koja će, između ostalog, sadržavati umjetničke kartice, statuu Magellan Mana (38 cm), Dollman figuricu (7,5 cm) te Kojimino pismo.

Svi oni koje zanima kako Death Stranding: On the Beach izgleda u pokretu, najnoviji desetominutni trailer mogu pogledati ovdje.