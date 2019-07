Kolonizacijski RPG Greedfall izlazi sredinom rujna

Francuski izdavač Focus Home Interactive je prilično živnuo od početka 2018. godine, pa su od tada izdali brojne igre. Do kraja ove nas čeka još nekoliko komada, a među njima je i RPG Greedfall. Na njemu radi razvojni tim Spiders, s kojim su se igrači do sada mogli upoznati kroz Mars: War Logs, Bound By Flame i The Technomancer. Svi njihovi uraci bili su ambiciozni i imali zanimljive ideje, ali bi im obično na izvedbi i tehničkoj strani posustali.

Greedfall je još jedan ambiciozni projekt u kojem su igračima odlučili ponuditi mogućnost kolonizacije novog svijeta koji je prepun magije. Otok na koji ćete zakoračiti krije svakakve izgubljene tajne, bogatstva i fantastična stvorenja, a na vama je da odlučite kako ćete se ponašati prema svemu što vam se nađe na putu.

Tim kaže da je pripremio RPG iskustvo u kojem ćete raditi tipične stvari za taj žanr, ali da ćete moći pristupiti na brojne načine - od borbe i diplomacije, do prevare i šuljanja. Na putovanju ćete se susretati s brojnim NPC-jevima, a neke od njih ćete moći povesti sa sobom kao pratitelje. Uz njih, postoje i brojne frakcije, pa ovisno što budete radili za njih, mogu vam služiti kao saveznici ili neprijatelji. Prije nego što akcija započne, moći ćete naravno odabrati spol i izgled svojeg lika, podesiti ga po želji i zatim pronaći vještine i spellove koji najbolje odgovaraju vašem stilu.

Greedfall će izaći 10. rujna ove godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako želite već sada možete odraditi predbilježbe. Svi oni koji to naprave će za 50 eura dobiti Adventurer's Gear DLC Pack besplatno, ali će ga oni koji najprije čekaju recenzije i dojmove moći kupiti i nakon što igra izađe. Najnoviji trailer u kojem je objavljen datum izlaska možete pogledati u nastavku, dok ćete sve ostale informacije o igri pronaći na službenim stranicama.