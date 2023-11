Krenula jesenska rasprodaja na Steamu i nominacije za Steamove godišnje nagrade

Iako nije najveća, jesenska rasprodaja koja je započela jučer, je jedan od događaja na Steamu koji se ne propušta. Kao i obično, masa igara je poprilično snižena, pa je tako Dark Souls III moguće nabaviti upola cijene, točnije za 29,99 eura, odlični RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition za 11,99 eura, dok je franšiza Total War snižena do 80 posto. Jesenska rasprodaja traje do 28. studenog, a do tada igrači mogu nominirati svoje godišnje favorite za koje ćemo moći glasovati tijekom zimske rasprodaje.

Potonja je prije nekoliko godina bila i najveći takav događaj na Steamu, iako su kasnije uvedene sezonske rasprodaje u svim godišnjim dobima, kao i hrpa ostalih, bilo žanrovskih ili vezanih uz igre određene tematike, no i dalje je razdoblje tijekom kojeg korisnici najviše posjećuju Steam. Ove godine zimska rasprodaja traje od 22. prosinca 2023. do 5. siječnja 2024., a nominirani u 11 kategorija će na temelju glasova korisnika dobiti svoje zasluženo mjesto u povijesti ovog servisa.

Koliko nas pamćenje služi, kategorije su više-manje iste kao i ranijih godina i variraju od uobičajene „igre godine“, do onih koje se dodjeljuju igrama koje su zabavnije kooperativno ili igre koje volimo ali smo u njima loši, a tijekom navedenog razdoblja moći ćemo zarađivati i nove prigodne karte, avatare i svakojake druge sitnice zbog kojih ćemo barem jednom dnevno posjećivati Steam.