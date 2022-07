Kultni Lollipop Chainsaw se vraća iduće godine

Prije nešto manje od mjesec dana je Yoshimi Yasuda, bivši CEO Kadokawa Gamesa, uzburkao javnost kratkom izjavom o povratku Lollipop Chainsawa. Dakako da smo se odmah teleportirali deset godina unazad i prisjetili se šašave akcije s Juliet Starling u glavnoj ulozi koju osim ljepote krasi i iznimna efikasnost u korištenju motorne pile, dok joj oko pojasa kao modni dodatak visi glava dečka koju je u određenim trenucima moguće namjestiti na tijelo zombija. Dakako, suluda hack'n'slash igrivost s privlačnom glavnom junakinjom nije prošla nezapaženo, pa iako joj kritika nije bila pretjerano naklonjena, igrači su Lollipop Chainsaw obožavali.

Prava je šteta da se serijal nije nastavio i da ga nikada nismo zaigrali na PC-u, no sve će se to promijeniti iduće godine obzirom da je Yoshimi Yasuda, inače producent originala, obznanio da je kupio autorska prava od Kodokawa Gamesa, te oformio Dragami Games u svrhu izrade remakea Lollipop Chainsawa. Doduše, nije poznato hoće li se pojaviti i za PC, obzirom da prilikom ove najave ciljane platforme nisu otkrivene, no gledamo li trendove, izgledno je da će osim na konzolama, ova nova inačica zaživjeti i na računalima.

U svom obraćanju javnosti, Yasuda je istaknuo kako nije želio da njegov dragocjeni projekt završi u limbu gdje ga igrači neće moći igrati, te je u Dragami Games uz svježe snage doveo i neke originalne programere i dizajnere.

Osim najave da će s vizualne strane novi Lollipop Chainsaw imati "više realnu grafiku", zbog problema s licencama, od originalnog soundtracka će biti zastupljeno samo par od izvorno licenciranih šesnaest pjesama što će razočarati igrače izvornika. Ipak, vjerujemo da će Yasuda i njegov tim nadoknaditi ovaj manjak novim glazbenim brojevima koji će pratiti naše brutalno iživljavanje na zombijima.