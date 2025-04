Lažne pozivnice za beta testiranje Witchera 4 kruže Instagramom

The Witcher je svakako jedan od popularnijih RPG serijala, čiji autori punom parom rade na novom nastavku o kojem tu i tamo puste kakvu šturu informaciju. Dakako, interes igrača je velik i gladni su bilo kakvih vijesti, a pozivnicu za beta testiranje svakako neće odbiti. Naravno, ukoliko dolazi od samih autora – no one koje su nedavno počele kružiti Instagramom su sve samo ne prave.

Naime, kako je nekoliko igrača prijavilo na Redditu, tijekom bauljanja po postovima uletjele su im i sporne pozivnice koje naoko izgledaju stvarno, no postoji nekoliko stvari koje se ne uklapaju i po kojima je lako zaključiti da je riječ o pokušaju prevare.

Primjerice, objava je sponzorirana od strane računa „thewitcher4_official“ koji svakako nije službeni i nema niti jednu objavu na svom profilu, popratni tekst sadrži nekoliko gramatičkih i stilskih pogrešaka, a ako ni to nije dosta, onda je dovoljno reći da novi Witcher stiže najranije za dvije godine, što je debelo prerano za bilo kakva testiranja.

Dakako, o čitavom se slučaju oglasio i CD Projekt, koji je putem svojih kanala na društvenim mrežama upozorio igrače da ne nasjedaju na ovu lažnu objavu, te da su poduzeli sve mjere kako bi se spomenuta uklonila.