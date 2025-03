The Witcher 4 stiže tek 2027. godine, a možda i kasnije

CD Projekt je objavio da je očekivano vrijeme lansiranja četvrtog nastavka The Witchera pomaknuto s iduće godine na 2027., te da prilikom izrade neće koristiti generativni AI

Veliki uspjeh The Witchera 3 osigurao je izradu četvrtog poglavlja, na kojem su, prema objavi tvrtke iz studenog prošle godine, počeli raditi punom parom. U spomenutoj objavi naveli su kako igru možemo očekivati do kraja 2026., a nekoliko dana kasnije ekskluzivno su prikazali prvi promotivni video tijekom The Game Awardsa.

Zbog velikih očekivanja igrača, koji su već počeli odbrojavati dane, CD Projekt se na jučerašnjoj konferenciji za investitore, tijekom koje su predstavljeni poslovni rezultati za proteklih dvanaest mjeseci, sasvim očekivano dotaknuo i četvrtog poglavlja. Premda nisu otkrili konkretne razloge promjene planiranog datuma izlaska, objavili su kako The Witcher 4 neće biti dostupan do 31. prosinca 2026., kako je prvotno najavljeno, već nešto kasnije. Najizgledniji datum sada je 2027., no službenu potvrdu tek treba pričekati.

Osim ovih ne baš dobrih vijesti za nestrpljive obožavatelje, developeri su dodatno pojasnili raniju najavu o mogućem korištenju generativne umjetne inteligencije u razvoju igre. Kako kažu, korištenje takvih tehnologija vrlo je osjetljivo pitanje, ne zbog kvalitete rezultata, već zbog zabrinutosti u vezi s pravima na intelektualno vlasništvo ako bi sadržaj generirala umjetna inteligencija. Zbog tih nerazjašnjenih pravnih i etičkih aspekata, poručuju kako u razvoju The Witchera 4, ali i drugih budućih projekata, ne planiraju implementaciju bilo kakvog oblika generativnog AI-ja u svoje poslovne procese.