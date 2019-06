League of Legends nedostupan za igrače iz Irana i Sirije

Iako je trgovinski embargo na snazi još od kolovoza prošle godine, zaoštravanje odnosa između Irana i SAD-a je eskaliralo u proteklih par tjedana. Kako znamo, SAD je optužio Iran za napad na naftne tankere u Hormuškom tjesnacu, da bi nešto kasnije Iranska vojska srušila američku bespilotnu letjelicu. Vlada SAD-a je odlučila pojačati sankcije na svim područjima, te je naložila američkim tvrtkama prekid poslovanja s Iranom i Sirijom što je utjecalo i na videoigre, konkretno popularnu besplatnu MOBA-u League of Legends.

Naime, Riot Games je formalno američka tvrtka, iako ih je prije četiri godine u potpunosti preuzeo kineski Tencent, te je kao takav morao blokirati pristup igri tamošnjim igračima koje je, prema njihovim izjavama na službenom forumu, umjesto poznatog login ekrana prije dva dana dočekala neugodna poruka. "Prema zakonima SAD-a, igrači u vašoj zemlji trenutno ne mogu pristupiti League of Legendsu. Ova ograničenja može promijeniti Vlada SAD-a, a kada i ukoliko se to dogodi, bit će nam drago da ste ponovo sa nama", stoji u poruci Riot Gamesa.

Dakako, ovu vrstu sankcija igrači mogu djelomično zaobići korištenjem VPN-a, kojeg mnogi u sličnim situacijama i koriste, no kako to obično znači i više latencije, za online igre poput League of Legendsa, takav pristup ne predstavlja dugotrajno i prihvatljivo rješenje. Obzirom da je League of Legends besplatan uz opcionalne mikrotransakcije koje Riot Gamesu donose milijune, zbog novonastale situacije definitivno nisu presretni, baš kao ni igrači koji su ni krivi ni dužni zahvaćeni ovim embargom.

League of Legends (LoL) je nastao na temelju modifikacije Defense of the Ancients za RTS Warcraft III: The Frozen Throne i objavljen prije nešto manje od deset godina od kada mu popularnost raste. U siječnju 2014., dnevno ga je igralo preko 27 milijuna igrača, a prema objavi Riot Gamesa iz 2016. godine, zabilježeno je preko 100 milijuna aktivnih igrača na mjesečnoj bazi.