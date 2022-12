Loše vijesti - nedavno najavljeni The Witcher Remake se neće pojaviti prije The Witchera 4

Tijekom prošlomjesečnog predstavljanja poslovnih rezultata, ekipa CD Projekt RED-a je izazvala oduševljenje najavom The Witcher Remakea, obnovljene i nadograđene inačice prvog poglavlja ovog proslavljenog serijala izvorno objavljenog davne 2007. godine. Istina, pomalo smo zaboravili na njega, dok ga mlađi igrači vjerojatno nisu ni isprobali, pa je novo izdanje itekako dobro došlo, no kako stvari stoje, neće tako brzo.

Naime, kako objašnjava šef spomenutih developera, Adam Kicinski, The Witcher Remake usitinu jest u planu, ali će biti objavljen tek nakon The Witchera 4 koji nosi razvojno ime Polaris, što je pak posljedica njihovog razmišljanja glede ovog projekta. Obzirom da će ovo reizdanje biti temeljeno na tehnologiji koju će koristiti Polaris, njegovi određeni dijelovi će biti rađeni paralelno s njim, no tek nakon što The Witcher 4 zaživi u finalnom obliku i sve funkcionira kako treba, prionut će završnim radovima na The Witcher Remakeu.

Obzirom da je The Witcher 4 najavljen kao dio nove trilogije i da prema najavi se neće biti dovršen prije 2025. godine, The Witcher Remake možemo očekivati tek kasnije, što ima logike. Naime, osim što će spomenuta nova verzija originala kao temelj koristiti Unreal Engine 5, za razliku od izvornika koji je bio linearan, autori namjeravaju implementirati otvoreni svijet što je poseban izazov obzirom da treba prilagoditi priču i gomilu događaja slobodnom bauljaju igrača čija ih znatiželja može odvesti i u situacije koje ni sami developeri nisu predvidjeli.

Nekako smo mišljenja da taj otvoreni svijet neće biti baš potpuno slobodan za istraživanje i da će neka ograničenja postojati, no kako smo rekli, do izlaska nas dijele još minimalno tri godine, a možda i mnogo više, te ćemo u međuvremenu doznati i dodatne detalje.