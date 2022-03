Lost Ark u ožujku dobiva nove sadržaje i dodatna ugađanja

Besplatni MMO Lost Ark je već nekoliko godina dostupan u Koreji, a prošli je mjesec pušten u rad za ostatak svijeta. Obzirom da počiva na free-to-play poslovnom modelu, u njega su pohrlile mase znatiželjnika što je zbog nedostatka servera izazvalo dugačke redove na ulazak u igru, po pričanju poznanika koji ga igraju, čak i do pet sati što nas je podsjetilo na zlatne dane World of Warcrafta. Kako god bilo, situacija se stabilizirala, a ekipa Smilegatea koja na Lost Arku radi je najavila nove sadržaje koje bismo trebali moći isprobati već do kraja mjeseca.

Autori tako pripremaju novu epizodu nazvanu Kadan koja pokriva otoke Isteri i Illusion Bamboo, a nastavlja glavnu priču potrage za prvim Guardianom. Kako bi se mogli zaputiti u novu avanturu, igrači trebaju dovršiti poglavlje smješteno na kontinent Feiton i zadatke Let There Be Light on Yorn, Start of Our Story i End of the Trials, dok je preporuka imati opremu iznad 1.100 stupnja. Kao novi završni sadržaji, spominju se Abyss Raids, praktički lov na bosseve uz vremensko ograničenje , no za razliku od Guardian Raidova koji podržavaju od jednog igrača do grupe od četiri, novi raidovi su mogući isključivo u osmeročlanim timovima. Svakom Guardianu će se naši avanturisti suprotstaviti u tri faze, od kojih će svaka imati svoju mehaniku, kao i nagrade nakon uspješnog završavanja.

To nije kraj priče o novostima Lost Arka, no iste će zajedno s detaljima o uočenim i ispravljenim tehničkim nedostacima biti objavljene naknadno. Glede tjednih poboljšanja, u zasebnom izvješću developeri navode kako su snizili težinu završnih sadržaja, poglavito Guardian Raidova i Abyss tamnica prvog i drugog stupnja, obzirom da su do sad završni protivnici imali abnormalnu količinu zdravlja i premda ih je bilo moguće srušiti, to je bio dugotrajan proces, što si, gledamo li da je riječ o svakodnevnim aktivnostima, prosječan igrač nije mogao priuštiti.

Autori su progovorili i o prodavačima zlatnika i botovima, te istaknuli kako konstantno rade na poboljšanjima sučelja kako bi nakon prijava igrača u što kraćem roku mogli podijeliti banove računima koji zadovoljavaju uvjete. Trenutno je prosječni život spammera prije zaključavanja računa u prosjeku desetak minuta, no developeri ga namjeravaju dodatno smanjiti, dok će likovima ispod tridesetog stupnja razvoja zabraniti ikakav razgovor unutar određenog područja ukoliko nisu u grupi s ostalim igračima.