Lud dan u gajmerskoj industriji! Skupili smo sve glavne vijesti na hrpu kako bi vam olakšali čitanje

Iako je ljeto poznato po tome da se igraća industrija odmara, danas je velik broj izdavača i timova imao za podijeliti novosti oko svojih projekata. Pišemo na jednom mjestu o novostima vezanim uz: Psychonauts 2, Blazing Chrome, The Bard's Tale IV: Director's Cut, Earth Defense Force 5, Ion Maiden, The Dark Pictures Anthology – Man of Medan i DLC-u za The Messenger

Veći i manji izdavači i timovi danas su objavili solidnu količinu informacija o igrama za koje smo već čuli. Neke su izašle, neke su odgođene, neke su dobile datum izlaska, a o nekima smo saznali nove detalje o mehanikama koje će nas dočekati kada se dočepamo konačnih verzija. Redom je to izgledalo ovako.

Psychonauts 2 opet odgođen, stiže nekad iduće godine

Za vrijeme sajma E3 napokon smo dobili prvi konkretan prikaz za šašavi 3D platformer Psychonauts 2. Na Microsoftovoj konferenciji pojavio se osnivač razvojnog tima Double Fine, Tim Schafer, i obavijestio nas da su njihovi novi zaposlenici i da ih to jako raduje. U novoj objavi na servisu Fig, gdje je razvojni tim uspješno prikupio sredstva za izradu igre, pojavio se video s dojmovima nakon sajma, uz dodatak da igru nažalost nećemo zaigrati ove godine.

„Znamo da je uvijek razočaravajuće kad morate nešto duže čekati, ali uz to znamo da ste odlični i puni razumijevanja, te da, kao i mi, želite da igra bude što bolja. Nadamo se da ćete razumjeti našu odluku <3“.

Psychonauts 2 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a osim okvirne 2020. godine, ne znamo kada ćemo ovaj platformer moći zaigrati. Igra prati sve stare likove iz originala, dodaje neke nove, kao i novu prijetnju za glavnog junaka Raza i tim Psychonautsa. Osim ove igre, Double Fine trenutno radi i na 3D akcijskom rogue-likeu imena RAD koji će krajem kolovoza izaći za PC i konzole. Više detalja o tom naslovu možete naći ovdje.

Retro akcijska igra Blazing Chrome u prodaji

Svi željni retro napucavanja u stilu serijala Contra od sada mogu to napraviti i kroz Blazing Chrome. Razvojni tim JoyMasher i izdavač The Arcade Crew pripremili su svijet u kojem vladaju strojevi, a ona šačica preživjelih ljudi žive u jadu i bijedi, bez ikakve moći i statusa. Na vama je da sami ili s prijateljem pokažete tim olupinama tko je jači i spasite čovječanstvo.

Što se sadržaja i gameplayja tiče, možete očekivati akciju brzog tempa, s puno metaka koji lete po ekranu i neprijatelja koji trče do vas sa svake strane. Osim običnih protivnika, ima i bitki protiv bosseva, a multiplayer modove možete igrati online ili lokalno. Sve je zapakirano u retro pixel art i nabrijanu glazbu, pa ako ste voljeli takve arkadne igre, bacite oko. Blazing Chrome je dostupan za PC putem Steama, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a za više detalja posjetite službene stranice.

The Bard's Tale IV: Director's Cut ima datum izlaska

Ako ne računamo spin-off koji je izašao 2004. godine, RPG serijal The Bard's Tale mirovao je od 1988. godine do sredine rujna 2018. godine kada je izašao The Bard's Tale IV: Barrows Deep. Ova je igra privukla velik broj igrača kada je pokrenuta Kickstarter kampanja, no konačan proizvod razočarao je mnoge. Toga su svjesni i tvorac Brian Fargo i njegov tim inXile Entertainment, pa su nakon izlaska naporno radili da poprave sve što mogu.

Zbog toga su najavili novu verziju igre koja se krije iza imena Director's Cut i koja će biti besplatna za sve one koji original već posjeduju na PC-u. Uz objavu datuma izlaska za računala, najavljeno je da će igra tog istog dana stići i na PlayStation 4 i Xbox One. Digitalna verzija stiže 27. kolovoza, dok će oni kojima je draže imati fizičke kopije igru moći nabaviti za konzole od 6. rujna. Osim svih ispravaka koji su izašli do sada, u Director's Cut stižu i novi sadržaji, pa ako želite dorađeno i popravljeno RPG iskustvo u starijem serijalu, sada bi vam to igra mogla pružiti. Više detalja potražite ovdje.

Earth Defense Force 5 od sada dostupan i na PC-u

Prošlo je tri godine otkad je bizarni, ali mnogima dragi TPS serijal Earth Defense Force stigao na Steam i tako došao do većeg broja igrača na PC-u. Prije toga su se te igre, osim nastavka iz 2011. godine, prodavale za konzole. Ako prvi put čujete za ove igre, premisa je da naš divan planet napadaju ogromni kukci i razne druge beštije, a na vama je da ih sve potamanite.

Osim što je serijal poznat po apsurdu i velikim bitkama, zna se da je malo i klimava izvedba, na što su se svi njegovi ljubitelji navikli i smatraju je dražesnom. Iako je ove godine za PlayStation 4 izašao novi nastavak, od sada PC igrači mogu zaigrati Earth Defense Force 5, koji je na Sonyjevoj konzoli na našem tržištu bio dostupan od prosinca prošle godine. Prvi dojmovi na Steamu su veoma pozitivni, pa ako ste zainteresirani do 18. srpnja možete igru nabaviti po 20 posto nižoj cijeni, odnosno 39,99 eura. Sve informacije o tome kako možete spasiti čovječanstvo pronaći ćete na ovim stranicama.

Pucačina Ion Maiden promijenila ime, izlazi uskoro

Popularnom metal glazbenom sastavu Iron Maiden nije se svidjelo to što razvojni tim Voidpoint i 3D Realms svoj novi retro FPS inspiriran igrama kao što su Shadow Warrior, Duke Nukem 3D i Blood želi nazvati Ion Maiden. Da bi izbjegli provlačenje po sudovima odlučili su da je jednostavnije promijeniti ime, pa se sada zove Ion Fury, a uz tu obavijest javili su nam kada će izaći iz Early Accessa.

Ova je pucačina do sada pokupila odlične ocjene na Steamu, a timovi su procijenili da su uskoro gotovi s radom na verziji 1.0. Glavna junakinja Shelly „Bombshell“ Harrison će se u cijelosti suočiti sa zločestim doktorom Jadusom Keskelom i njegovom vojskom cyber-kultista sredinom kolovoza, točnije 15. dana u tom mjesecu, a osim za PC, verzije za PS4, Switch i Xbox One bit će spremne do kraja godine. Trenutno igru možete na PC-u nabaviti za 20 eura, a od 18. srpnja će se prodavati za 25 eura zato što je igra dobila dvostruko više sadržaja od planiranog. Sve što je tim objavio do sada možete pronaći na službenim stranicama.

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan imat će multiplayer mod

Razvojni tim Supermassive Games razveselio je velik broj ljubitelja horora svojom igrom Until Dawn. To planiraju nastaviti raditi sa The Dark Pictures Anthology, kolekcijom zastrašujućih priča za koju su trenutno zamislili čak osam igara, a prva imena Man of Medan izlazi već krajem idućeg mjeseca. U njoj će igrači opet pratiti grupu prijatelja koja se zaputila na godišnji odmor na Pacifik, ali se na njemu neće pretjerano odmoriti.

Sada je stigla nova vijest da kroz to iskustvo nećete morati prolaziti sami, ako to baš ne želite. Man of Medan imat će multiplayer modove i to dva komada: Shared Story i Movie Night. U prvom možete s još jednom osobom uživati u online kooperativnom iskustvu, zajedno istraživati svijet i donositi odluke, prolaziti kroz scene iz različitih perspektiva, a život vaših likova ovisit će o odlukama koje obije osobe donose.

Movie Night je zamišljen za lokalno kooperativno igranje s još četiri druge osobe, a ovisno o dogovoru u grupi, svatko igra s jednim od pet glavnih likova. Kontroler prepuštate kada nije više vaš red, a tim se pita hoćete li donositi odluke kako biste vi ostali živi ili ćete pokušati napraviti sve da vaše prijatelje ne zadesi zla sudbina.

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan izlazi 30. kolovoza za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a predbilježbe su otvorene već neko vrijeme. Ako već sada želite nabaviti igru, za PC to možete napraviti putem Steama, Humblea i Fanaticala, dok ćete one za konzole pronaći u njihovim trgovinama. Sve ostalo što vas možda zanima o ovoj horor avanturi nalazi se na službenim stranicama.

Izašao besplatan DLC za metroidvaniju The Messenger

Jedna od boljih indie igara koje smo mogli zaigrati prošle godine bila je metroidvania imena The Messenger. Francuski razvojni tim Sabotage Studio spojio je nekoliko žanrova, dvije ere (8 i 16-bitnu), ubacio humorističnu priču i likove, te sve to lijepo zaokružio zabavnim gameplayjem i odličnom glazbom. Zbog toga je one koji su odigrali igru oduševila vijest o besplatnom dodatku koji je najavljen prije nešto više od pola godine.

Svi koji imaju igru od sada mogu zaigrati Picnic Panic, DLC koji vodi dragog nam nindžu na plaže Voodkin Islanda. Osim njega pridružuje mu se ekipa iz originala, a moći ćete istražiti tri nove staze na čijim vas krajevima čekaju bossevi. Budući da je soundtrack bio važan dio originala, u tropskim avanturama pratit će nas 13 novih pjesama. Picnic Panic za The Messenger dostupan je za PC, PlayStation 4 i Switch, a ako želite saznati nešto više o igri zaputite se ovdje. https://themessengergame.com/