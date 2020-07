Marvel's Avengers beta, novi sadržaji za Dead by Daylight, Sekiro: Shadows Die Twice na 5 milijuna

Najavljena beta za Marvel's Avengers, Dead by Daylightu dobiva novi dodatak Conviction, a Activision slavi 5 milijuna prodanih primjeraka akcijske avanture Sekiro: Shadows Die Twice

Jedan od rujanskih udarnih naslova Marvel's Avengers će prije samog izlaska pružiti igračima priliku da zavire u njegov svijet u vidu bete koja će se odvijati tijekom dva vikenda. Dead by Daylight pak ponovo širi svoju priču novim arhivama koji će dodatno pojasniti prošlost nekih likova i igračima donijeti dodatne razloga za daljnje druženje s ovim asimetričnim hororom. Activision je igrače Sekiro: Shadows Die Twicea odlučio podariti novim besplatnim dodatkom kao svojevrsnom nagradom za pet milijuna prodanih primjeraka koje je ova samurajska akcijska avantura nedavno premašila.

Marvel's Avengers beta

Prvi tjedan rujna će u svijetu industrije igara obilježiti izlazak nove igre na temu superheroja, Marvel's Avengers. Istu zajednički potpisuju razvojni timovi Crystal Dynamics, Eidos-Montreal i Nixxes uz izdavačku podršku Square Enixa, a izlazak je prema planu zakazan za 4. rujan. Prije finalne verzije, igrači koji već sada rezerviraju svoj primjerak će moći sudjelovati u beti od 14. do 16. kolovoza, dok tjedan dana kasnije kreće testiranje otvoreno za sve zainteresirane. U istom izvješću kojim su bete najavljene, Square Enix je najavio planove o promociji Marvel's Avengersa putem Fortnitea u kojem smo već ranije svjedočili sličnim reklamnim kampanjama, te na radost ljubitelja Marvelovih likova, DLC koji će se pojaviti nakon izlaska same igre, a isti će u njen svijet uvesti i Hawkeyea, jednog od omiljenijih heroja ove fantazije čiji promotivni video slijedi.

Što se tiče sadržaja same bete, ista će predstaviti nekolicinu single-player misija, kao i nekoliko koje je moguće zaigrati samostalno ili kooperativno s drugim igračima ili likovima pod kontrolom računala. Glede zapleta Marvel's Avengersa, isti slijedi njihovu originalnu priču i započinje na A-Day, odnosno predstavljanje njihovog novog visokotehnološkog sjedišta u San Franciscu tijekom kojeg dolazi do potpune katastrofe zbog kojeg su Avengersi raspušteni. Pet godina kasnije, klupko se počinje odmotavati pojavom mlade žene Kamala Khan koja je odlučna u ponovnom okupljanju heroja i obnovi njihovih moći kako bi zaustavila misteriozni AIM. Prema obećanju autora, tijekom narednih godina će priča biti proširivana novim poglavljima bez dodatnih troškova za igrače, a dodatne detalje o ovoj akcijom nabijenoj avanturi potražite na službenim web stranicama.

Novi sadržaji za Dead by Daylight

Asinkrona "4 na 1" multiplayer horor akcija Dead by Daylight je svako malo nadograđivana novim sadržajima, a ekipa Behaviour Interactivea je odlučila nastaviti s takvom praksom. U četvrtom poglavlju pod imenom Conviction na meti su Meg Thomas, The Wraith, The Hag i Ace Visconti, odnosno njihova sjećanja koja ćemo aktivno proživljavati. Uz to, sva oprema koja je povezana s pričom spomenutih likova će postati dostupna, a igrači će moći sudjelovati u novim izazovima s novim bogatim nagradama.

Dead by Daylight je objavljen prije više od četiri godine uz veliki uspjeh i iznimno pozitivne komentare igrača koji uživaju u ulogama lovca i lovine. Dok četiri igrača pokušavaju pobjeći u sigurnost, lovac u vidu nemilosrdnog ubojice ih u tome pokušava spriječiti na vrlo brutalan način, a tijekom vremena su sadržaji nadograđivani gomilom dodataka - njih ukupno 24 ako je vjerovati popisu na Steamu. U svakom slučaju, developerima pohvale za trud zbog kojeg je Dead by Daylight i danas vrlo poželjan - pod uvjetom da nemate slabo srce. Detalji o Convictionu, kao i samoj igri slijede na linku.

Sekiro: Shadows Die Twice premašio 5 milijuna

Prema novom izvješću Activisiona, Sekiro: Shadows Die Twice je prodajom premašio pet milijuna primjeraka što je očito rezultat koji ih zadovoljava. Kao dar vjernim samurajima, kao i onima koji će to tek postati, developeri dovršavaju novu nadogradnju koja će u svijet igre unijeti neke novosti poput primjerice mogućnosti izazova ranijih bosseva koje su porazili - pamtljive bitke ionako valja odigrati nekoliko puta. Uz to, kako kažu autori, igrači to mogu shvatiti i kao pripremu za poseban izazov snage u kojem će imati pravo na samo jedan pokušaj prelaska, te u slučaju neuspjeha, valja čitavu stvar ponoviti iznova. Za igrače kojima šarene krpice život znače, u igru stižu tri nova kompleta odjeće od kojih se dva otključavaju u izazovima, dok je za trećeg dovoljno samo jednom prijeći igru u potpunosti što je samo po sebi dovoljan izazov.

Oni koji pak vole proučavati svoje poteze, bitke, kretanje, te se njima povremeno i pohvaliti, s novom nadogradnjom stiže opcija snimanja do 30 sekundi u samoj igri. Ukoliko je igrač nakon pregleda zadovoljan, svoja dostignuća može napraviti javno dostupnima zajednici zajedno s komentarima što je u kojem trenutku napravio i s čime je određena scena povezana, a gledatelji će mu ovisno o prikazanom zasigurno ostaviti pokoje vlastito opažanje ili savjet. Detalji o ovim novostima koje u Sekiro: Shadows Die Twice stižu 29. listopada potražite na službenom blogu Activisiona.