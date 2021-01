Masovka Ever, Jane postala stvar prošlosti (a nije ni zaživjela)

Kod spomena MMORPG-a obično zamišljamo humanoidne likove raznih rasa s predimenzioniranim oružjima koji lutaju nepreglednim područjima, ili pak svemirska prostranstva spremna za istraživače, no razvojni tim 3 Turn Productions je prije osam godina na Kickstarteru svijetu predstavio nešto sasvim drugačije. Zamišljen na djelima engleske spisateljice Jane Austin, njihov uradak Ever, Jane je trebao privući osobe nježnijeg spola i ljubitelje literature, koji bi se u okruženju kojeg je Austin osmislila bavili tračevima, romansama, uspinjanjem po društvenoj ljestvici, pa čak i sretali likove iz njenih djela kao NPC-e.

Ukratko, igrači su se tijekom nekoliko beta testiranja mogli pridružiti nekoj od familija i birati društveni položaj, polako graditi odnose s drugim sudionicima ovog svijeta, organizirati večere i, među inima, spletkariti protiv drugih igrača uz veliku slobodu izbora razvoja vlastitih avatara.

Prva beta koja je privukla stotinjak igrača, točnije ponajviše igračica, pokazala je da su za takvu vrstu zabave zainteresirane ponajprije ljubiteljice literarnih djela Jane Austen kojih je nesumnjivo sva sila, no prepreka za većim odzivom je očito sam medij, odnosno igra kao takva.

Kako god bilo, čitava priča se vukla do prošle godine koja je trebala biti ključna i krajem iste je Ever, Jane trebao napokon zaživjeti u finalnom obliku, no u kolovozu se pojavila vijest kako su developeri morali odgoditi izlazak zbog "vrlo teške godine", a odluka o gašenju je predstavljena i realizirana krajem prosinca prošle godine zbog vrlo slabog odziva za plaćanje simbolične mjesečne pretplate kojom bi se održavali serveri. Možda se u budućnosti nađe kakav investitor s viškom novca koji će pokušati nanovo oživjeti onaj neobičan MMO, no nekako mislimo da to baš nije izgledno.