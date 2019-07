MechWarrior 5: Mercenaries ima novi datum izlaska, postao Epic Games Store ekskluziva

Novi nastavak u serijalu MechWarrior je u izradi već nekoliko godina, a izlazak je odgađan nekoliko puta. Razvojni tim Piranha Games je to sada još jednom napravio, pa će MechWarrior 5: Mercenaries umjesto sredinom rujna izaći u prosincu. Osim odgode i novog datuma izlaska objavili su i da su sklopili partnerstvo s Epic Gamesom, što naravno znači da će igra biti dostupna ekskluzivno na toj platformi godinu dana nakon što izađe.

"Naše partnerstvo s Epicovom trgovinom dat će nam priliku da osiguramo da MechWarrior 5: Mercenaries bude najbolja moguća igra u tom serijalu. Otkad smo najavili da je u izradi prva single-player MechWarrior igra nakon 17 godina pauze, rekli smo da nam je cilj fanovima pružiti iskustvo koje nudi potpunu slobodu uz mogućnost dijeljenja tog iskustva u kooperativnom modu", rekao je izvršni producent, Russ Bullock.

Nakon toga je dodao da zna kako će još jedna odgoda razočarati one koji nestrpljivo čekaju uskočiti u ta ogromna mehanizirana odijela, ali da im je jako važno da pogode svaki aspekt igre. Kaže da će im dodatno vrijeme i spomenuto partnerstvo to omogućiti, i u pogledu razvoja igre, kao i u marketingu. Oni koji su već odradili predbilježbe i očekivali su verziju za Steam, neće je dobiti, pa ako žele mogu zatražiti povrat novca. To će moći napraviti do 1. rujna i neovisno o tome jesu li osigurali dodatne sadržaje za MechWarrior Online. Više informacija o tome kako to napraviti i kome se obratiti, kao i dodatna objašnjenja oko odluka koje su donijeli možete potražiti na ovim stranicama.

MechWarrior 5: Mercenaries je u izradi za PC i po novom planu izaći će 10. prosinca. Oni koji su odradili predbilježbe i ne planiraju ih otkazati moći će sudjelovati u zatvorenom beta testiranju koje će započeti 5. studenog. Razvojni tim kaže kako će piloti mechova u novoj igri okupiti, nadzirati i voditi svoju grupu plaćenika u kampanji koja će se protezati kroz nekoliko godina i koja obuhvaća treći i četvrti Succession Wars. Moći ćete igrati sami, uz AI pratitelje ili s još tri prijatelja, a na putu do pobjede čekat će vas komplicirane situacije u kojima nema jednostavnih solucija. Više detalja o tome što možete očekivati nalazi se na službenim stranicama, kao i na onima gdje ćete igru moći kupiti, dok se najnoviji prikaz gameplayja nalazi u nastavku.