Metro Exodus će koristiti Denuvo zaštitu što nas ne usrećuje

Nadolazeći Metro Exodus, koji bi se prema planu trebao pojaviti 15. veljače, je kao nasljednik Metroa 2033 i Metroa: Last Light već pri najavi izazvao veliko zanimanje javnosti, te ne čudi da su ga brojni igrači unaprijed kupili putem Steama, no posljednja objava developera bi neke od njih mogla natjerati da još jednom razmisle. Naime, u opisu igre se pojavila natuknica kako je u igru ugrađen vanjski DRM: Denuvo Anti-Temper. Spomenuti je trenutno najbolje rješenje protiv piratiziranja igre i iako sami tvorci, austrijska tvrtka Denuvo Software Solutions GmbH, priznaju kako ne mogu u potpunosti zaustaviti probijanje zaštite, mogu je otežati i odgoditi. Primjerice, za probijanje zaštite Assassin’s Creeda: Origins je piratima trebalo 99 dana, no moramo napomenuti da vremena prilično variraju kako možete vidjeti ovdje.

Neke developere i izdavače, ekipe 4A Gamesa i Deep Silvera u našem slučaju, takvo rješenje očito zadovoljava jer nestrpljive igrače potiče da kupe legalne verzije igara umjesto da čekaju piratske. Denuvo djeluje na principu onemogućavanja obrnutog inženjeringa i debugginga, te se ne instalira na računala kao zaseban softver već je integriran u sam kod igre čime dolazimo do objašnjenja zašto ga igrači ne vole. Naime, prema većini istraživanja i testiranja igara s takvom zaštitom i bez nje, poput onog ekipe Overlord Gaminga kojeg možete pogledati u priloženom video zapisu, Denuvo usporava učitavanje igara, a i primjetno je usporavanje performansi, u nekim slučajevima čak do 50 posto što je za igrače koji si ne mogu priuštiti vrhunski hardver neprihvatljivo.

Iako tvrtka Denuvo odbacuje bilo kakvu odgovornost i tvrdi da njihova zaštita ne utječe na performanse niti na eventualne probleme s nestabilnosti, činjenica jest da se mnogi izdavači nakon što se njihov proizvod piratizira objavljuju zakrpe kojima se Denuvo u potpunosti otklanja što objašnjava ranije spomenuta testiranja. Dapače, neki su se na Denuvo i otvoreno okomili poput Katsuhira Harade koji je vodio razvoj Tekkena 7 za PC i koji je na Twitteru javno okrivio zaštitu za padove FPS-a u igri. Ipak, ovo iznimka, a ne pravilo obzirom da izdavači i developeri i dalje u velikom broju koriste Denuvo zbog kojeg se Metro Exodus zasigurno neće moći nabaviti putem GOG.com-a koji nudi igre bez DRM-a.

Nažalost, moramo primijetiti i kako na stranicama Steama još uvijek nisu objavljeni zahtjevi koje će Metro Exodus imati glede hardvera iako je vrijeme izlaska vrlo blizu. Prema svemu sudeći s razlogom jer nas čitava priča navodi na mišljenje da ni sami developeri nisu znali kako će Denuvo utjecati na performanse. Toplo se nadamo da će biti razumni i da se komentari na Steamu neće pretvoriti u protest protiv kupnje igre što rezultira vrlo lošom prosječnom ocjenom čemu smo već ranije u par navrata svjedočili.