Microsoft je teško podnio uspjeh Sonyeve prezentacije PS5 naslova, pa je pripremio odgovor

Kao što nam je bilo najavljeno, Microsoft je odradio novu prezentaciju koja je bila posvećena isključivo igrama koje stižu na Xbox One, Xbox Series X i PC

Microsoft je početkom svibnja održao prvu veću prezentaciju na kojoj su odlučili popričati o igrama koje stižu na novu Xbox Series X konzolu. Iako je predstavljen solidan broj igara, igrači nisu bili baš pretjerano oduševljeni. Ono što smo vidjeli uglavnom nije imalo gameplay, a ono što je trebalo dobiti prvi gameplay prikaz, nije.

Zbog toga, a i zbog oduševljenja onime što je Sony pokazao na svojoj Future of Gaming prezentaciji, Microsoft je zaključio da će ovog puta manje pričati i u malo manje od sat vremena pokazati igre na kojima rade njihovi timovi (343 Industries, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games i drugi), kao i one koje će drugi izdavači dovesti na njihovu novu platformu. Evo što su sve pokazali.

Halo Infinite

Prva stvar koju je Microsoft pokazao bio gameplay prikaz za Halo Infinite. Bez riječi dobili smo kratak uvod:

I zatim odmah pogled na demo:

Kao što su prema jučerašnjem posteru neki igrači pretpostavili, 343 Industries odlučio se za retro pristup i igra sliči originalu, uz neke dodatke iz modernog gameplayja. Halo Infinite imat će djelomično otvoren svijet, ogromnu kampanju i opseg koji na prijašnjim konzolama igre u popularnom FPS serijalu nisu mogle imati, a uz to imat će i multiplayer o kojem će 343 Industries popričati naknadno.

Halo Infinite stiže kada i Xbox Series X konzola, odnosno krajem ove godine, a uz to bit će odmah dostupna i verzija za PC. Igru ćete moći kupiti i putem Steama, gdje je već moguće dodati igru na popis želja, a sve druge detalje proučiti na službenim stranicama.

State of Decay 3

Post-apokaliptični survival serijal State of Decay dobiva nastavak jednostavno nazvan State of Decay 3, a osim što u najavnom traileru ima puno vikanja i krvi, nemamo vam baš što drugo za dodati, ni na neke stranice za vas poslati kako biste se više informirali.

Forza Motorsport

Turn 10 Studios je otkrio da radi na novoj igri u serijalu Forza Motorsport, a ova će izgledati i zvučati još bolje, uz mogućnost igranja na 4K rezoluciji sa 60 FPS-a. Trailer koji je razvojni tim pripremio je unutar enginea koji će igra koristiti, a ako netko zna napraviti da igre izgledaju dobro i realistično, onda su to svakako tvorci trkaćih igara. Igra je najavljena za Xbox Series X, ali drugih detalja nije bilo.

Everwild - The Eternals

Već neko vrijeme znamo da Rare radi na novoj igri koja se zove Everwild, ali danas opet nismo saznali što ćemo točno u njoj raditi. Trailer je bio prelijep i pokazao je fantazijski svijet u kojem se brinemo o raznim životinjama i stvorenjima koji s nama surađuju, ali izvan toga, nemamo pojma kako će gameplay izgledati, ni radi li se o single ili multiplayer iskustvu (čini se da bi mogla biti ova druga opcija). Službene stranice su također skromne, ali ih možete pratiti ako želite biti u toku.

Tell Me Why

Dontnod Entertainment je poznat po epizodičnim avanturama, pa je tako i njihova nova avantura upravo tog formata. Tell Me Why prati priču blizanaca Alyson i Tyler u Aljasci i moraju se pomiriti s događajima iz djetinjstva. Prva epizoda izlazi 27. kolovoza za Xbox One i PC, a već sada je možete kupiti putem Steama. Sve ostale informacije potražite ovdje.

The Outer Wilds: Peril on Gorgon

Prva od tri stvari koje nam je Obsidian Entertainment imao za pokazati je dodatak za odličan RPG The Outer Worlds. Vi ćete, s ostatkom posade broda The Unreliable, posjetiti asteroid Gorgon koji su nastanile svakakve beštije i ljudi s lošim namjerama. Vaš je zadatak saznati što se dogodilo s doktoricom Olivijom Ambrose, a kao i ostatku tog RPG-a, stvari će se brzo zakomplicirati i vaši će postupci imati trajan utjecaj na tu koloniju. Prvi dodatak izlazi 9. rujna za PC i Xbox One.

Grounded

Studio poznat po kompleksnim RPG-ovima odlučio je kroz kooperativnu survival igru Grounded napraviti nešto drugačije. Osnivač tima rekao je da su htjeli ispričati priče u novom okruženju i pripremili su šaljiv trailer.

Grounded će igrači moći zaigrati veoma brzo kroz Early Access na Xboxu One i Steamu. Igra u tom obliku izlazi 28. srpnja i možete baciti oko na Valveov servis ili službene stranice za više detalja. Obsidian želi igru napraviti u suradnji s igraćom zajednicom, pa ćete im uskoro moći pomoći ako želite.

Avowed

Oni koji su pak čekali da Obsidian najavi propisni novi RPG, dočekali su to danas u obliku igre Avowed. Nismo dobili mnogo informacija, ali radi se o fantazijskom svijetu Eora koji ćemo istraživati s pogledom iz prvog lica. U traileru se vidio mač u desnoj ruci i nekakva magija u lijevoj ruci, i sve pomalo podsjeća na serijal The Elder Scrolls, ali vidjet ćemo što tim ima na umu kada budu spremni te informacije podijeliti. Dok se to ne dogodi, možete spremiti ove stranice.

As Dusk Falls

Prva od dvije nezavisne igre koje su dobile svojih par minuta za vrijeme prezentacije bila je As Dusk Falls. Radi se o „interaktivnoj drami“ u kojoj se običnim ljudima događaju ne baš obične stvari i ne baš vesele stvari. Zanimljiv je izbor prikaza igre i grafike, a kako će to u praksi funkcionirati saznat ćemo kad igra postane dostupna za Xbox konzole i PC iduće godine. Nekoliko objašnjenja o konceptu i viziji dao je osnivač novog tima Interior/Night na službenom Xbox blogu.

Psychonauts 2

Već godinama pišemo o Psychonauts 2 i čekamo da Double Fine konačno izda nastavak na kultni platformer o ulaženju u ljudske mozgove i rješavanju njihovih problema. Danas smo dobili novi trailer u kojem smo mogli vidjeti koju će ulogu poznati glazbenik Jack Black imati u igri i čuli smo jednu od pjesama koju će nam otpjevati. Osim toga, uživali smo u psihodeliji i nadamo se da će Tim Schafer uskoro smilovati i objaviti datum izlaska. Sve što su do sada s nama htjeli podijeliti napravili su putem Fig kampanje.

Destiny 2: Beyond Light

Bungie je iskoristio Xbox prezentaciju za najavljivanje nove ekspanzije u svojoj popularnoj igri Destiny 2. Beyond Light donosi novu prijetnju, nove moći koje se kriju iza naziva Stasis, a tim igračima poručuje da se "pripreme koristiti Tamu". Osim toga, Nova verzija igre izaći će za Xbox Series X i Destiny 2 će biti dostupan svim zainteresiranim igračima u sklopu Xbox Game Passa. Beyond Light izlazi 10. studenog, a više detalja možete pročitati ovdje ili ovdje.

S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 je živ, i ne samo to, nego smo dobili i prvi konkretan trailer za novu igru u voljenom i napetom serijalu. GSC Game World pokazao nam je kako će izgledati novo istraživanje ozračene zone u Černobilu, a kao što možete zamisliti, neće biti nimalo lako. „Iskusite jedan od najvećih otvorenih svjetova do sada koji je prepun radijacije, mutanata i anomalija“. Ako vam takvo što zvuči privlačno, moći ćete to napraviti u zasad nepoznato vrijeme na PC-u i Xbox Series X konzoli. Tim je pripremio odgovore na neka pitanja koja možda imate i stavio slike na svoje službene stranice.

Warhammer 40,000: Darktide

Kratku najavu nove igre smještene u svijetu Warhammera imao je švedski tim Fatshark. Vjerojatno su vam poznati po kooperativnim makljažama Warhammer: End Times – Vermintide i nastavku, pa će istu stvar napraviti samo u znanstveno-fantastičnom okruženju kroz Warhammer 40,000 – Darktide. Ako ste voljeli spomenute igre, sigurno će vam i ova biti zabavna. Službene stranice nemaju još puno informacija, ali možete igru staviti na popis želja na Valveovom servisu.

Tetris Effect: Connected

Oni koji su na PlayStationu 4 zaigrali Tetris Effect bili su prilično oduševljeni, a što su propustili moći će saznati Xbox One i Xbox Series X igrači kroz Tetris Effect Connected. Uz novo audio-vizualno iskustvo koje ova verzija igre pruža za jednog igrača, tim priprema i multiplayer koji podsjeća na Nintendov Tetris 99. Igra će izaći ove zime za spomenute platforme, a sve što je do sada objavljeno možete pročitati ovdje. Multiplayer nadogradnja za PS4, VR i Epic Games Store verzije izaći će iduće godine kao besplatan dodatak.

The Gunk

Najzanimljivije ime igre koje smo danas dobili svakako je The Gunk. Na ovoj akcijskoj avanturi radi tim Image & Form, poznat po serijalu SteamWorld u kojem su već imali nekoliko igara raštrkanih u nekoliko žanrova. Zaključili su da je vrijeme za nešto potpuno drugačije, pa ćemo pratiti djevojku u mračnom svijetu prekrivenim ljigavim stvarima koji usput nastanjuju ljigava, ali opaka stvorenja. The Gunk je u izradi za Xbox One, Xbox Series X i PC, ali ne znamo kada stiže. Ako želite biti u toku, pratite ove stranice.

The Medium

Razvojni tim poznat po svojim horor igrama, Bloober Team, najavio je svoj novi projekt imena The Medium upravo na prethodnoj Inside Xbox prezentaciji. Ovog puta su osim filmića pokazali i nešto gameplayja, a gospođa koja ima moći koje joj omogućuju da u isto vrijeme vidi što se događa u našem i zastrašujućem paralelnom svemiru neće se lijepo provesti. Kao i većina horor igara, i ova je prožeta tragedijama, pa ako volite takve stvari, The Medium će vas usrećiti ove zime na PC-u i Xbox Series X konzoli. Predbilježbe su otvorene već sad i možete vidjeti što tim nudi na službenim stranicama.

Phantasy Star Online 2: New Genesis

Za ljubitelje online RPG-ova u svijetu Phantasy Star Online Sega je danas imala dobre vijesti. Iduće godine na Xbox Series X stiže Phantasy Star Online 2: New Genesis. Nova verzija igre kompletno je redizajnirana, dobiva grafička poboljšanja i svi igrači moći se uživati u ogromnoj količini avantura i podešavati svoje likove na mnogo načina. Sega se nije isprsila s detaljima na službenim stranicama, ali čim ih objave moći ćete ih tamo pronaći.

CrossfireX

Na kampanji za novu pucačinu imena CrossfireX surađuju timovi Smilegate Entertainment i Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control). Ono što su prikazali izgleda veoma dobro i intrigantno, a uz ovo igra će imati i multiplayer komponentu. Igra je prvi put najavljena prošle godine za vrijeme Xbox prezentacije na sajmu E3, a trebala bi izaći ove godine za Xbox One i Xbox Series X. Ako želite biti u toku s razvojem pratite ove stranice, a za singleplayer komponentu pogledajte što je Remedy pripremio.

Fable

Igrači dugo godina čekaju da Microsoft nešto napravi s Fable IP-om. Prva igra u serijalu bila je mnogima i najbolja, a nakon što treća nije bila baš uspješna, serijal je stavljen na led. Zatim se šuškalo o multiplayer spin-offu Legends koji nikako da ugleda svjetlo dana, nakon čega je i otkazan. Danas smo konačno dobili barem najavu nove igre koja se zasad zove samo Fable.

Zanimljivo je da na njoj radi Playground Games, tim koji je zaslužan za trkaće igre u serijalu Forza Horizon, ali najavni trailer je izgledao kao da se sasvim dobro uklapa u taj fantazijski svijet. Nažalost, osim veoma kratkog trailera nismo dobili više detalja. Igra je u izradi za Xbox Series X i Windows 10, ali ne znamo ništa više i nemamo vas na koje službene stranice poslati. Čim tim objavi nešto, javit ćemo vam, ali izgleda da će napraviti reboot i krenuti ispočetka.

Ostale najave

Uz ove igre, prije same prezentacije Geoff Keighley imao je čast prikazati nekoliko premijera, pa vas ostavljamo s tim trailerima. Prvi je vezan uz Dragon Quest koji po prvi put stiže na neku Xbox konzolu.

Zatim smo dobili prikaz free-to-play multiplayer pucačine Exomecha koja će stići krajem iduće godine.

Survival serijal Hello Neighbor dobiva još jedan nastavak, pa ćemo se opet skrivati po kućama i preživljavati u Hello Neighbor 2.

Posljednja igra bila je avantura s borbom na poteze koja će izaći iduće godine za Xbox Series X i Xbox One.

Sve najavljene igre će Xbox Game Pass pretplatnici moći zaigrati čim postanu dostupne, a Xbox ekipa nam je poručila da će nam igre ostalih svojih timova pokazati za par mjeseci. Ako želite pogledati cijelu prezentaciju u komadu, možete to napraviti u nastavku.