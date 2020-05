Microsoft održao novi Inside Xbox, prikazane igre koje stižu na Xbox Series X

O novoj Microsoftovoj konzoli saznali smo već svašta – kada izlazi, što se u njoj nalazi od hardvera, koje će funkcije imati – ali igrači su čekali kada će se početi pričati o igrama. I u ovom području je Microsoft reagirao brže od Sonyja, pa smo tako danas dobili informacije o dijelu igara koje će izaći za Xbox Series X. Najave i prikaze igara svojih timova izdavač je ostavio za srpanj, i svakog mjeseca planiraju održati novu Xbox 20/20 prezentaciju s kojima žele da igrači budu u toku, a danas su bili spremni pokazati dio onoga na čemu surađuju s drugim timovima i poznatim izdavačima. Cijela prezentacija trajala je malo manje od pola sata, a iako je bilo rečeno da ćemo dobiti gameplay, za većinu igara nam to nije prikazano.

Bright Memory: Infinite

Čovjek koji stoji iza indie hita Bright Memory, koji je nedavno izašao iz Early Accessa, počeo je raditi na nastavku s kojim će drastično proširiti svoj znanstveno-fantastični svijet i spoj FPS-a i melee napada. Bright Memory: Infinite najavio je nedavno, a danas smo dobili prvi trailer za igru. Priča će i dalje biti neobična, ali akcija izgleda jednako dobro kao i u originalu. Datum izlaska za sada nije poznat, ali više detalja možete pronaći ovdje.

Dirt 5

Codemasters je danas službeno najavio i pokazao novu igru u popularnom trkaćem serijalu DiRT. Razvojni tim kaže da su trailer napraviti unutar enginea i da će konačan proizvod izgledati ovako kao što izgleda u videu koji su pripremili. Igra će izaći već u listopadu za PC i aktualne konzole, a kada nove postanu dostupne, razvojni tim će izdati i te verzije. Kao i većina naslova koje smo danas vidjeli i ova podržava Smart Delivery (ako kupite igru za Xbox One i zatim nabavite Xbox Series X ne morate je opet kupovati). Ako vam treba više informacija, Microsoft je pripremio ove stranice.

Scorn

Prvi od par jezivih trailera koji smo vidjeli pokazao nam je horor avanturu imena Scorn. Za projekt razvojnog tima Ebb Software prvi put smo čuli 2014. godine, igra je imala i Kickstarter kampanju, a sada je potvrđeno da će osim za PC stići i Xbox Series X verzija. Radnja se odvija u jezivom i ljigavom svijetu, a utjelovit ćete neobično biće, istraživati razne regije, rješavati zagonetke i pucati po svakakvim stvarima s upitno dizajniranim oružjem. Točnog datuma izlaska nema, ali možete posjetiti službene stranice, one koje je pripremio Microsoft, kao i one na Steamu.

Chorvs

Razvojni timovi Fishlabs i Dambuster Studios su uz Deep Silver predstavili znanstveno-fantastičnu igru napucavanja u svemiru koja će izaći iduće godine. "Postanite Nera i Forsaken, njena živuća borbena letjelica, i pratite ih u intrigantnom, osobnom putovanju iskupljenja. Otključajte razorna oružja i vještine u pravoj evoluciji svemirskih bitki. Istražite očaravajuće međuzvjezdane lokacije, drevne hramove i zaputite se van naše realnosti. Napucajte, nadmudrite i manevrirajte bolje od svojih neprijatelja u misiji oslobađanja galaksije od opresije", kaže službeni opis. Nešto više detalja nalazi se ovdje, dok se o drugim platformama još ne priča.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nastavak na kultni RPG s vampirima još jedna je igra kojoj je razvojni tim pomaknuo datum izlaska kako bi bili sigurni da će igračima pružiti najbolje moguće iskustvo, a Hardsuit Labs nam je za danas pripremio novi, nimalo lijepi trailer za svoju igru. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 odvija se u Seattleu, prati novonastalog vampira, razne frakcije, ima hrpu questova i drugih stvari za raditi, vaše odluke imat će posljedice na svijet u kojem se krećete, a koliko će uspješno svoje ambicije pretvoriti u nešto što ćemo pamtiti, trebali bi saznati do kraja ove godine. Osim za Xbox One i Xbox Series X, igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i vjerojatno PlayStation 5. Svi zainteresirani igrači mogu već sada odraditi predbilježbe i sve poveznice i detalje pronaći ćete na ovim stranicama.

Call of the Sea

Jedna od igara za koju smo danas prvi puta čuli bila je avantura imena Call of the Sea. Na ovom putovanju pratit ćemo ženu Norah koja će se u potrazi za mužem, koji je nestao za vrijeme ekspedicije, sama zaputiti na misteriozni otok u Južnom Pacifiku. Radnju ćemo pratiti s pogledom iz prvog lica, rješavat ćemo zagonetke i otkrivati tajne koje otok krije, a tim je inspiraciju potražio u 30-tim godinama prošlog stoljeća i istoimenom filmu. Prije verzije za Xbox Series X postat će dostupne one za PC i Xbox One, a ako želite možete je već sada dodati na popis želja na Valveovom servisu. Sve ostale detalje možete potražiti na službenim stranicama.

The Ascent

Cruve Digital i tim Neon Giant prikazali su nam novu cyberpunk igru imena The Ascent. Poručuju da se radi o akcijskom RPG-u kojeg ćete moći igrati sami ili u kooperativnom modu, a pratit ćete radnju nakon kolapsa kompanije The Ascent Group koja posjeduje vas, sve ostalo i sve ostale u četvrti u kojoj živite. "Vlasništvo ste korporacije. Možete li preživjeti bez nje?", pitaju nas tvorci ove igre. Odgovor na to pitanje dobit ćemo ove godine kada igra postane dostupna najprije za PC i Xbox One, a zatim i za Xbox Series X. Možete posjetiti stranice na Steamu, one koje je pripremio Microsoft ili službene ako želite biti u toku s novostima.

The Medium

Bloober Team je studio poznat po horor uracima, a najnoviji predstavili su nam na današnjoj prezentaciji. Kao što ime igre kaže, pratit ćete ženu koja je medij i koja živi u dva svijeta - ovom našem i spiritualnom. Prati je zastrašujuća vizija umorstva djeteta koja će je natjerati da spakira kofere i zaputi se u napušteno odmaralište koji je bio mjesto nezamislive tragedije. Tamo ćete početi s traženjem odgovora na veoma teška pitanja, a sudeći po najavnom traileru, nećemo se nagledati lijepih prizora. Ovaj psihološki horor izaći će krajem godine za Xbox Series X i PC, na glazbi surađuju Arkadiusz Reikowski i Akira Yamaoka (poznat po glazbi za serijal Silent Hill), a tim nam je poručio da će uskoro objaviti više informacija. I za ovu igru se nude službene stranice, one na Steamu i one na Xbox portalu.

Scarlet Nexus

Prvu od dvije igre koje stižu iz Japana najavio je Bandai Namco. Radnja igre Scarlet Nexus odvija se u dalekoj budućnosti kada je posljednja nada čovječanstva postrojba elitnih "psionic" vojnika. Svijetu prijeti nevidljiva opasnost imena Others, a jedini koji se protiv njih mogu boriti jeste upravo vi. Razvojni tim ovu budućnost opisuje kao Brain Punk i u njoj se miješaju tehnologija i psihičke vještine. Akcija izgleda standardno nabrijano za neku igru u tom žanru i koja stiže iz te zemlje, a malo podsjeća i na Switch ekskluzivu PlatinumGamesa, Astral Chain. Razvojni tim je zasad spomenuo samo Xbox One i Series X verzije, a ne znamo točno ni kada će izaći. Malo više detalja kriju službene stranice, na Microsoftovim ima nešto slika.

Second Extinction

Posljednja nova igra koju smo imali prilike vidjeti je kooperativna pucačina za tri igrača u kojem ćete čistiti naš planet od mutiranih, krvožednih dinosaura. Na njemu radi jedan od tri razvojna studija koje sad obuhvaća Avalanche Studios, a ovog ljeta planiraju održati otvoreno beta testiranje putem Steama. Ako želite raznositi dinosaure sami ili s prijateljima i vidjeti kako to izgleda prije nego što konačna verzija postane dostupna, možete se ovdje registrirati i ostaviti svoje podatke. Tim je malo detaljnije opisao svoju igru na službenim stranicama i poručio nam da možemo dodati Second Extinction na popis želja na Steamu već sada. Datuma izlaska nema, ali će osim na računalima biti dostupna za Xbox One i Xbox Series X.

Yakuza: Like a Dragon

Ryo Ga Gotoku, razvojni tim poznat po serijalu Yakuza, najavio je sedmi punokrvni nastavak prošle godine. Yakuza: Like a Dragon pratit će novog lika koji se zove Ichiban Kasuga, a njegovo putovanje će, nakon gledanja novog trailera, biti veoma zanimljivo. Osoba kojoj je najviše vjerovao ostavila ga je na samrti, a vi ćete mu pomoći da sa svojom legendarnom bejzbol palicom pokaže svima što misli. Ovo će biti prvi put u serijalu da će igra imati drugačiju borbu - tim je pokazao akciju koja se odvija na poteze, iako je u traileru nismo imali prilike vidjeti. Također, ovo će biti prvi put da igra neće najprije izaći ekskluzivno za Sonyjevu konzolu. Osim za Xbox Series X i Xbox One, stižu i PC i PS4 verzije, a trenutno nemamo točan datum izlaska. Sve što je razvojni tim objavio nalazi se na ovim stranicama.

Assassin’s Creed Valhalla

Prošlog tjedna kada je Ubisoft službeno pokazao novu igru u popularnom serijalu rečeno nam je da su gameplay rezervirali upravo za Inside Xbox prezentaciju, ali nisu baš ispunili obećanje i pokazali nam kako će druženje s Vikinzima izgledati. Dobili smo novi prikaz, ali to nije bio gameplay koji smo očekivali.

Nakon pauze koju je tim uzeo odlučili su da će nova igra biti manja, jer su se igrači žalili na to da je Odyssey bio preopsežan i prepun svega. Kao i kod prijašnjeg nastavka, Valhalla ubacuje RPG elemente, moći ćete birati želite li da Eivor bude muškarac ili žena, a uz tim je tim obećao svakakve dodatne aktivnosti. Assassin's Creed Valhalla izlazi ove zime, ali se ne zna točno kojeg datuma. Sve što je tim objavio nalazi se na službenim stranicama, a igra je u pripremi za PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X.