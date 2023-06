Microsoft održao veliku prezentaciju Xbox Games Showcase 2023 s gomilom najava

Dok smo prije par godina željno čekali sajam E3 koji nas je upoznao s nadolazećim novitetima, globalna pandemija je promijenila razmišljanje izdavačkih kuća koje su odlučile preuzeti stvar u svoje ruke i organizirati vlastite prezentacije. Microsoft je, kao jedna od najvećih obzirom da osim igara imaju i vlastitu seriju konzola, zajedno s partnerima više no uspješno održao svoj Xbox Games Showcase 2023 tijekom kojeg je najavljen pregršt novih naslova, kao i detaljnije informacije o onima za koje smo od ranije znali da su u pripremi. Kao što smo i očekivali, najviše je pažnje izazvao nadolazeći Starfield, ali su nas ugodno iznenadili i noviteti kao što su Avowed i Star Wars Outlaws, pa je red da one najvažnije u kratkim crtama i predstavimo.

Forza Motorsport

Uz veliku popularnost koju uživaju prethodna dva poglavlja, Forza Motorsport je jedan od udarnih ovogodišnjih naslova. Ova trkaća igra predstavlja reboot serijala Motorsport koji je, za razliku od Horizona, orijentiran na profesionalno utrkivanje, a Microsoft je tijekom svoje prezentacije otkrio kako ista stiže 10. listopada u verzijama za PC i Xbox Series X|S.

Avowed

Ekipa Obsidian Entertainmenta, potpisnika odličnog serijala Pillars of Eternity, uvijek ima pune ruke posla. Trenutno rade na novom RPG-u iz prvog lica Avowed koji je dobio svoj službeni promotivni video i kojeg bismo trebali zaigrati iduće godine, a isti nas vodi na putovanje kroz Living Lands, otok prepun opasnosti, avantura, misterija i tajni.

Payday 3

Ekipa Overkilla je potvrdila kako njihov Payday 3 stiže 21. rujna, a Xbox Games Showcase 2023 su iskoristili za prvi prikaz igrivosti koja nas u njemu očekuje. Dobro poznata formula kooperativnog planiranja i izvedbe pljačkaških pohoda nije mijenjana, a naši maskirani negativci su odlučili napustiti Washington i preseliti se u New York gdje ih očekuju nove prilike i izazovi.

Jusant

Ove jeseni ekipa Don't Noda, potpisnika serijala Life is Strange i Vampyr, donosi novu pričom vođenu avanturu za ljubitelje mirnije igrivosti. Ista se temelji na planinarenju i usputnom rješavanju zagonetki za koje će glavni junak nerijetko trebati pomoć Ballasta, neobičnog suputnika, a put će ih odvesti u različita područja koja kriju brojne tajne.

Microsoft Flight Simulator 2024

Dok brojni letački entuzijasti još uvijek uživaju i iskušavaju svoje granice u trenutno aktualnom Microsoft Flight Simulatoru, Microsoft je na velika zvona najavio Microsoft Flight Simulator 2024 koji stiže iduće godine. Navodno će sve ono što smo iskusili u prethodniku biti podignuto na novu razinu uz daleko više sadržaja, te uz nove fizikalne modele i atraktivnu grafiku za koju je zadužen nadograđeni grafički sustav Asobo Studia.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Obzirom na popularnost, bilo je pitanje vremena kada ćemo doznati za novo poglavlje serijala Yakuza, što se ostvarilo upravo na ovogodišnjem Showcaseu. Pod nazivom Like a Dragon: Infinite Wealth isti nas vodi u priču o legendarnim likovima Kasuga Ichibanu i Kazuma Kiryu, a iako je na ovom događaju promoviran za PC i Xbox, naknadno je potvrđeno kako stiže i na PlayStation.

Senua’s Saga: Hellblade II

Jedna od igara koja nas je više no ugodno iznenadila je Senua’s Saga: Hellblade koja bi uskoro trebala dobiti nastavak. U istom će se glavna junakinja ponovo sukobiti s mračim silama koje opsjedaju njen svijet, ali i nju samu, a kao i kod prethodnika, razvojni tim Ninja Theory će sve začiniti odličnom pričom, prekrasnom grafikom i vješto režiranim međuscenama.

Star Wars Outlaws

Dugo se šuškalo kako Ubisoft radi na Star Wars igri, a prema službenoj najavi, glasine su bile istinite. Dapače, riječ je o igri otvorenog svijeta smještenoj između priča The Empire Strikes Back i Return of the Jedi, u kojoj kriminalci pokušavaju izvući maksimalnu dobit dok Imperij zdušno ganja Jedije, pa tako i krijumčarka Key Vess i njen vjerni pratitelj Nix.

Cities: Skylines II

Od kada je najavljen, Cities Skylines II je vrlo visoko na našoj listi prioriteta što može zahvaliti prethodniku. Prvi dio je, naime, po mnogima jedan od najboljih graditeljsko-menadžerskih naslova, a po najavama, nastavak će donijeti još masu novih sitnica. Od jučer znamo i kad, obzirom da je 24. listopad potvrđen kao datum izlaska, što i nije toliko daleko.

Metaphor: ReFantazio

Ljubitelji serijala Persona će zasigurno baciti oko na Metaphor: ReFantazio koji neodoljivo podsjeća na njega. To doduše nije ni čudno obzirom da na istom radi interni Atlusov tim Studio Zero predvođen brojnim veteranima poput Katsure Hashina. Ukratko, očekuju nas red istraživanja, red potezne borbe, velika doza RPG-a i prepoznatljiva "japanska" grafika.

Starfield

Zvijezda čitave prezentacije je svakako Starfield, koji je imao i vlastitu podužu najavu Starfield Direct tijekom koje su direktor igre Todd Howard i njegov tim upoznali igrače s brojnim detaljima, poput opcija uljepšavanja likova, glavnom pričom, upravljanja posadom broda i pratiteljima, pa sve do spominjanja preko tisuću planeta koje ćemo istraživati. Da stvar bude bolja, Starfield stiže već 6. rujna i bit će dostupan od prvog dana i za pretplatnike na Game Pass.

Fable

Premda je Fable zamišljen odlično i za svoje je vrijeme bio iznimno napredan, igrači ga nisu baš najbolje prihvatili, pogotovo njegova posljednja izdanja. Zbog toga je ekipa PlayGround Gamesa dobila zadatak reboota serijala koji će nositi jednostavan naziv Fable i u dogledno vrijeme će nas ponovo odvesti u fantazijski Albion u kojem se svakakva čuda događaju.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Capcom ne odustaje od akcijom nabijenih avantura originalne priče što su potvrdili i najavom nove, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Ista nas vodi u istraživanje Japanom inspiriranog svijeta u kojem će se običan smrtnik suprotstaviti nadnaravnim bićima uz obilje borbe, magije, odličnih grafičkih efekata, pa čak i pomalo horora.