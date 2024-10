Mod "NPCs Have Routines and Stores Have Schedules" udahnuo je dašak života u Starfield

Već od samog izlaska Starfielda bilo je jasno da će se zajednica igrača, posebno talentirani modderi, morati pozabaviti određenim dijelovima igre koje su developeri u Bethesdi ili propustili ili izradili na način koji nekim igračima nije zadovoljavajući. Do sada je za Starfield objavljeno preko dvjestotinjak modova koji, u manjoj ili većoj mjeri, poboljšavaju iskustvo igranja, a jedan od najsvježijih i zapaženijih je uradak moddera FlippingEggsa.

Naime, dok su neigrivi likovi (NPC-i), poput trgovaca, u Skyrimu i Oblivionu imali svoje dnevne rasporede – otvarali i zatvarali svoje obrte u određeno doba i bavili se vlastitim životima izvan radnog vremena – u Starfieldu je taj aspekt „života“ potpuno izostao. Trebate li nešto prodati, trgovci su uvijek na istom mjestu, bez obzira na doba dana kada ih posjetite. Ovaj dio igre naišao je na kritike jer su igrači očekivali barem ponašanje NPC-a slično onom iz prethodnih Bethesdinih RPG-a, ako ne i poboljšano.

Dok se Bethesda ne odluči pozabaviti ovim aspektom igre, ako to ikada i učini, modifikacija NPCs Have Routines and Stores Have Schedules donosi upravo to – „normalnije“ ponašanje značajnijih NPC-a. Konkretno, 40 neigrivih likova dobilo je dnevne rutine; trgovci predvečer zatvaraju svoje dućane i odlaze kućama, a ako baš morate nešto kupiti ili prodati, njihovu funkciju preuzimaju roboti. Autor je čak na takva mjesta dodao posebne uređaje koji igrače informiraju o radnom vremenu, pa čak i o navikama vlasnika, te gdje ih se može pronaći nakon zatvaranja radnji.

Modder je pažljivo proučio svaku konverzaciju koja se odnosi na glavnu seriju zadataka kako bi izbjegao potencijalne probleme, poput izostanka ključnih likova koji trebaju biti na točno određenom mjestu u određeno vrijeme, a ne spavati na drugoj lokaciji.