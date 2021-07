Mothergunship i Train Sim World 2 besplatni na Epic Games Storeu

Kako smo pisali prije tjedan dana, do jučer popodne smo u kolekcije igara na Epic Games Storeu imali priliku uvrstiti tower-defense Defense Grid: The Awakening i pucačinu na temu Prvog svjetskog rata Verdun, a naslijedili su ih nova dva naslova. Riječ je o prilično dobro prihvaćenom FPS-u Mothergunship, te željezničkoj simulaciji Train Sim World 2, no prije no što ih ukratko opišemo, spomenut ćemo kako su iste dostupne do idućeg četvrtka kada će ih naslijediti Speed Brawl i A Plague Tale: Innocence, jedna od igara koju sigurno nećete željeti propustiti.

Mothergunship

Pucačine iz prvog lica su same po sebi u pravilu vrlo brze, a ako im dodate intenzitet jednog bullethell naslova, dobivate nešto što se zove Mothergunship. Spomenuti nas vodi u očajničku borbu protiv robotske armade koja je pokorila Zemlju, a ista se ne namjerava tako lako predati i baca na nas valove svakojakih mašina. Jedini način preživljavanja je brzo razmišljanje nakon svakog koraka obzirom da svaki brod kojeg trebamo očistiti osim hordi robotskih mašina pred nas stavlja razne smrtonosne zamke i dakako, poprilično jake bosseve za koje ćemo trebati primijeniti određene posebne mehanike.

Posebnost Mothergunshipa leži u modularnom sustavu kreacije oružja prema vlastitim željama, pa ako baš želimo, na šesterocjevnu strojnicu velikog kalibra možemo okačiti navođene rakete ili što god nam se nudi, izbor je samo na nama. Dakako, destrukcija je uvijek zabavnija u paru i ne čudi da Mothergunsip osim solo igranja podržava i kooperativni napredak, pa ako smo vas zainteresirali, trkom po svoju kopiju na Epic Games Store.

Train Sim World 2

Ekipa Dovetail Gamesa svoj uradak Train Sim World 2 naziva evolucijom simulacija željeznice, a svoje riječi potkrjepljuju službenim licencama stvarnih lokomotiva i vagona koji su u igru vjerno preneseni. U istoj možemo upravljati raznim kompozicijama diljem svijeta uz visok stupanj realizma koji uključuje gomilu podataka koje ćemo morati procesuirati dok vodimo brigu o stanju kočnica, sigurnosnim sustavima, ubrzanju i koječemu drugome što će nam puniti virtualno sučelje korisnim informacijama.

U igru su prenesene stvarne rute poput Bakerloo Linea, jedne od najstarijih linija londonske podzemne željeznice ili primjerice Sand Patch Gradea kojom ćemo preko planina Alleghenya moćnom mašinerijom CSX AC4400CW vući nepreglednu kompoziciju teretnih vagona. Kreativcima su pak dostupni alati za stvaranje vlastitih sadržaja, što sve zajedno, posebice ljubiteljima željeznice, čini Train Sim World 2 poprilično primamljivim.