Multiplayer FPS Tip of the Spear: Task Force Elite uskoro u early accessu

Nešto više od mjesec dana dijeli nas od mrežne pucačine Tip of the Spear: Task Force Elite, dok se izlazak finalne verzije očekuje u neko doba iduće godine

Neovisni razvojni tim Red Jake Studios je objavio kako će 19. prosinca putem Steama pokrenuti program ranog pristupa multiplayer pucačini Tip of the Spear: Task Force Elite. Riječ je o igri nastaloj prema FPS-ovima s kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, tako da igrači koji očekuju perkove, nasumična stvaranja protivnika, pay to win i slične mogućnosti koje često krase današnje naslove, u Tip of the Spear nemaju što tražiti.

Prema riječima autora, linija učenja je izuzetno blaga, te početnicima omogućava brzi napredak uz razrađenu mehaniku igrivosti koja nudi visoki stupanj zabave. Same mape imaju unaprijed dizajnirane točke stvaranja protivnika kako nam se suparnički timovi ne bi nasumično pojavili iza leđa, a neke od njih protežu se čak 16 kilometara u dužinu, te donose šarolika okruženja koja variraju od urbanih zona i borbe za svaki zaklon, do polupraznih opskrbnih punktova idealnih za dalekometno napucavanje.

Kad ga već spominjemo, recimo kako je u igru ugrađen realan balistički sustav zbog kojeg će snajperisti morati podešavati optike i kompenzirati pad zrna ovisno o udaljenosti od mete, a osim njih moći ćemo odabrati klasičnog jurišnika, medica, te vojnika s teškom strojnicom. Valja naglasiti kako Tip of the Spear: Task Force Elite ne ugošćuje vozila, već isključivo pješačko napucavanje uz podršku do 50 igrača na mapama, od kojih će pet postati odmah dostupno pokretanjem early accessa, dok ih je još toliko već u razvoju.

Također, u startu ćemo imati priliku zaigrati ovaj FPS u Deathmatch, Team King of the Hill i Team Deathmatch načinima igranja, dok će Capture the Flag i još nekolicina modova biti uvrštena do izlaska finalne verzije. Ovako na papiru zvuči zanimljivo, dok Tip of the Spear: Task Force Elite u pokretu pogledajte u promotivnom videu koji slijedi.