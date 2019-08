Mutant Year Zero i Hyper Light Drifter besplatni u Epic Games Storeu

Epic Games nastavlja s privlačenjem igrača u svoju trgovinu dijeljenjem besplatnih igara, a kao i prethodna dva tjedna opet nude dvije. U dogovoru s Funcomom i nezavisnim timom Heart Machine dijele strategiju na poteze sa šuljanjem, Mutant Year Zero: Road to Eden, i akcijski RPG Hyper Light Drifter. Obje igre dijele post-apokaliptičnu atmosferu, ali osim toga ih ništa ne povezuje.

Hyper Light Drifter je 2D akcijska igra s RPG elementima u kojoj igrači istražuju razrušen svijet prepun neobične tehnologije, ali i opakih neprijatelja. Igra je izašla krajem ožujka 2016. godine, pokupila odlične ocjene od kritičara i igrača, a tim je opisuje kao jednostavnu za igrati, no veoma tešku za savladati. Glavni lik ove priče je Drifter koji boluje od opake bolesti koju pokušava dovesti u red, ali mu svijet kojim će se kretati neće nimalo olakšati taj posao. Osim običnih neprijatelja, čekaju vas i teški bossevi, a jedino što vam može malo pomoći jesu mehanike nadograđivanja oružja i učenje novih vještina.

Mutant Year Zero: Road to Eden je igra o kojoj smo nekoliko puta već pisali i koja je nedavno dobila i prvu ekspanziju imena Seed of Evil. Razvojni tim The Bearded Ladies spojio je taktičku borbu na poteze u stilu XCOM-a i istraživanje post-apokaliptičnog svijeta u društvu s antropomorfnim životinjama i mutantima, uglavnom koristeći šuljanje. Osim nadogradnje i leveliranja likova, pomoći će vam i baza The Ark, a za otkrivanje priče služi starješina koji će vas ujedno slati i na razne misije.

Obje igre možete besplatno dodati u svoju kolekciju do 22. kolovoza, a sve što vam treba je Epicov korisnički račun. Nakon toga na red dolazi logička indie igra FEZ, koja će također u ponudi biti tjedan dana. Osim što nastavlja s dijeljenjem igara besplatno, Epic Games i dalje dorađuje svoj launcher i trgovinu, pa bi od sada nešto više igara na tom servisu trebalo imati Cloud Save podršku, stranice o proizvodima koje prodaju su detaljnije i moguće je aktivirati igre kupljene na Humble Bundleu tako da povežete račune. Unatoč tome, trgovina je jučer imala problema koji su u međuvremenu riješeni, ali trzavice su i dalje često prisutne. Također je rečeno da PC igrači neće moći odraditi preload za Borderlands 3, jer Epicov launcher nema te mogućnosti, a kada što planiraju ubaciti možete pronaći ovdje.