Najavljen Call of Duty: Vanguard, vraćamo se u Drugi svjetski rat

Uz priču o nastanku specijalnih postrojbi, Call of Duty: Vanguard će nas u solo kampanji prošetati po svim bojištima Drugog svjetskog rata uz nezaobilazne multiplayer sadržaje

Kao što je najavljeno, jučer je obznanjeno kako ćemo za par mjeseci imati priliku zaigrati novo poglavlje poznatog FPS serijala Call of Duty čiji razvoj predvodi ekipa Sledgehammer Gamesa. Iza imena Call of Duty: Vanguard krije se priča o nastanku specijalnih postrojbi koju ćemo gledati kroz oči četiri vojnika, Australca Lucasa Riggsa, Britanca Arthura Kingsleya, Amerikanca Wadea Jacksona, te Poline Petrove kao pripadnice Crvene armije. Njihove avanture će nas odvesti na istočno i zapadno bojište Europe, sjeverna područja Afrike, te na Pacifik, i premda će krenuti kao obični regruti, u konačnici ćemo svjedočiti njihovoj transformaciji u izvorne Operativce, odnosno začetnike suvremenih specijalnih postrojbi.

Povrh solo kampanje, Call of Duty: Vanguard u samom startu dolazi s čak dvadeset multiplayer mapa na kojima ćemo se okušati protiv ostalih fanova ovog serijala. Na zahtjev zajednice, Gunfight način igranja predstavljen u Modern Warfareu u kojem snage odmjerava osam timova po dva igrača se ponovo vraća, a kako kažu autori, dodatne detalje o svim mogućnostima međuljudskih okršaja ćemo saznati uskoro. Dakako, Call of Duty je već u nekoliko inkarnacija imao integriran poseban kooperativan Zombies mod, pa ne čudi da će isti biti zastupljen i u Vanguardu. Za taj dio igre je zadužen razvojni tim Treyarch koji će nas kroz Dark Aether priču uvesti u događaje koji su prethodili onima iz Black Ops Cold Wara uz poneku inovaciju pridodanu poznatoj, adrenalinom nabijenoj, igrivosti.

Novi nastavak nije zaobišao ni popularni free-to-play mod Call of Duty: Warzone koji će nešto kasnije ove godine dobiti novu mapu, kao i novi sustav zaštite od varanja u inačici za PC obzirom da se stari očito nije pokazao kao najučinkovitiji. Valja spomenuti kako će se sav sadržaj dobiven putem Battle Passa ili kupljen u Store Bundleu prenijeti nakon pune integracije Vanguarda i Warzonea, a dodatne detalje o tome ćemo doznati nekoliko tjedana prije izlaska igre. Taj sretan događaj je zakazan za 5. studeni, a kako i dolikuje, Call of Duty: Vanguard će biti igriv na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S i PC-u (Battle.net) uz podržano međuplatformsko povezivanje i dijeljeni napredak.