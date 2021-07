Najavljen Company of Heroes 3, dostupna igriva pre-alpha inačica

Nakon jučerašnjeg zadirkivanja i prikazivanja mape Italije i povijesnih snimaka sredozemnog bojišta tijekom Drugog svjetskog rata na službenom kanalu Twitcha, rano jutros je Relic otkrio kako je njihov slijedeći projekt Company of Heroes 3, novi nastavak vjerojatno ponajboljeg RTS serijala svih vremena u kojem i sami imamo bezobrazno mnogo utučenih sati.

Iako svi detalji nisu otkriveni, zna se da nas Company of Heroes 3 vodi u Italiju, a prema završetku promotivnog videa kojeg donosimo u sklopu ove vijesti, i na područje sjeverne Afrike gdje ćemo voditi junačke bitke za svaki pedalj teritorija.

Poučeni iskustvom i pozitivnim povratnim informacijama igrača glede kampanje ekspanzije Ardeness Assault za CoH2, solo kampanja ovaj put neće biti linearna s nizom scenarija koji se redaju jedan za drugim, već dinamička što donosi mnogo veći faktor ponovljivosti. Time je igračima dana potpuna sloboda odlučivanja o bitkama koje žele voditi, no prije toga valja uspostaviti dobro opskrbljeno zaleđe, oslabiti neprijatelja na željenom području bombardiranjem s mora i iz zraka, pa čak i diverzantskim akcijama osloboditi pokoji gradić za uspostavu partizanske špijunske mreže.

Dakako, nahvaljena igrivost prethodnika je dodatno nadograđena novim elementima, no i dalje ćemo morati taktički razmišljati i pokušati napasti protivnike s više strana i s bokova, te im presijecati linije opskrbe i uništavati utvrđene pozicije za što će poslužiti nova mehanika pješačkog proboja.

Autori obećavaju kako će tijekom izlaska igračima biti na raspolaganju najveći broj frakcija u povijesti franšize, kao i najveći broj vozila koja ćemo moći koristiti. Nove mehanike prilagodbi jedinica omogućavaju veću slobodu nadogradnji istih, te korištenje elitnih postrojbi za posebne zadatke.

Prema obećanju, novi Essence grafički sustav će donijeti iznimnu kvalitetu vizualnih efekata, no što je važnije, i potpuno destruktabilno okruženje koje će razvojem bitaka otvarati nove strateške opcije. Premda nas do izlaska pune verzije dijeli više od godinu dana, dio čitave priče možete iskusiti u dostupnoj pre-alpha pokaznoj inačici koja donosi uvodnu misiju kampanje, a developeri nas potiču da je zaigramo i svojim povratnim informacijama direktno utječemo na daljnji razvoj igre. Doduše, za to je potrebno povezati račune na Relicu i Steamu, što za istinske ljubitelje ovog serijala ne bi trebao biti prevelik problem. Link na dodatne informacije je ovdje, a o Company of Heroes 3 ćemo zasigurno još pisati kako novi detalji postanu dostupni.