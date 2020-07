Najavljen Shadow Warrior 3, Watch Dogs 2 besplatan tijekom Ubisoft Forwarda i druge vijesti

Legendarni Shadow Warrior na kojeg nas je iznova podsjetio razvojni tim Flying Wild Hog bi prema trenutnom planu trebao dobiti novo poglavlje u neko doba iduće godine. Ubisoft pak za nedjelju navečer priprema Ubisoft Forward, ljetnu live streaming proslavu tijekom koje će objaviti brojne zanimljivosti iz vlastitog opusa, te pritom podijeliti ključeve za Watch Dogs 2 svima koji to žele. Before I Forget je pak avantura temeljena na sjećanjima koju bismo trebali zaigrati idući tjedan, dok je uspješna prerada LA Noirea u VR svijet ekipi Video Game Deluxea osigurala novi posao za Rockstar za kojeg kažu da je riječ o visokobudžetnom naslovu otvorenog svijeta.

Shadow Warrior dobiva novi nastavak

Prema službenom priopćenju "talentiranih nerdova iz Flying Wild Hoga i manje talentiranih kravataša izdavačke kuće Devolver Digital", u neko doba iduće godine očekuju nas nove avanture Lo Wanga. Riječ je dakako o Shadow Warrioru 3, novom nastavku franšize u kojem će se spomenuti posrnuli korporativni šogun morati pozabaviti odbjeglim zmajem kojeg je iz vječnog zatvora oslobodio njegov negdašnji poslodavac. Naoružani mješavinom oštrica i vatrenog oružja, te uz karakteristični stil igrivosti, morat ćemo istražiti neotkrivene dijelove svijeta kako bismo pronašli zvijer i spriječili nadolazeću apokalipsu.

U igru su implementirane napredne mehanike kretanja poput poznatih dvostrukih skokova, trčanja po zidovima i "letećih" napada kojima je pridodano uže za privlačenje što će vješto izrežiranim akcijskim scenama dati novu dimenziju. Uz to, područja su nakrcana raznim opasnim strukturama i uređajima koje je moguće iskoristiti u napadima, a prema planu, opsežnije informacije o Shadow Warrioru 3 stižu ove subote kada je u planu prezentacija Devolver Direct 2020 tijekom koje će biti prikazana konkretna igrivost.

Ubisoft Forward zakazan za nedjelju

U nedjelju 12. srpnja u večernjim satima Ubisoft organizira Ubisoft Forward, streaming događaj s početkom u 20:30 po našem vremenu. Tijekom istog gledatelji će imati priliku pogledati nadmetanje tima Ubisoft Newsa i njihovih prijatelja u Trackmaniji iza kojeg slijede vijesti, intervjui i pregled nadolazećih sadržaja koji će uskoro stići u njihove igre poput primjerice novih operativaca za Ghost Recon Breakpoint ili recimo novitetima za rasplesani Just Dance 2020.

Nakon toga je po programu glavni događaj, odnosno prikaz dodatnih detalja iz nadolazećih hitova kao što su Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion i Hyper Scape, a prema riječima organizatora, bit će mjesta i za poneko iznenađenje. Svi zainteresirani koji se prijave na službene stranice Ubisoft Forwarda tijekom trajanja istog s valjanim korisničkim računom Uplaya imaju priliku ugrabiti ključ za Watch Dogs 2, a osim na spomenutima, prijenos će biti moguće pratiti na YouTubeu, Twitchu, Mixeru, kao i na društvenim mrežama.

Emotivni Before I Forget pred vratima

Premda nas ne mogu okupirati na duže vrijeme, narativne istraživačke avanture imaju određeni šarm kojim nas svako novo izdanje privlači. Vjerujemo kako će to biti slučaj i s 3-Fold Gamesovim uratkom Before I Forget. Spomenuti nas stavlja u ulogu Sunite, žene koja počinje zaboravljati i lutajući od sobe do sobe pronalazi neobične predmete uz koje su vezana određena sjećanja koja pak sakupljena u cjelinu otkrivaju detalje o njenoj prošlosti, životnoj priči, kao i trenutnom statusu. 3-Fold Games je mali razvojni tim kojeg sačinjavaju Claire Morwood i Chella Ramanan, a dodatne detalje o Before I Forget potražite na stranicama Steama.

Video Game Deluxe ponovo radi za Rockstar

Iza imena Video Game Deluxe krije se deseteročlani tim poznat po odličnoj preradi Rockstarovog LA Noirea u virtualni svijet. Prema njihovim riječima, ove se godine navršava punih sedam godina ekskluzivne suradnje s Rockstarom koja očito poprima novu dimenziju. Naime, ekipa koju predvodi Brendan MCNamara koji je ujedno vodio razvoj originalnog LA Noirea kaže kako je na svom profilu LinkedIna objavila kako za Rockstar rade na novom visokobudžetnom naslovu koji će također biti VR orijentacije.

O čemu je konkretno riječ možemo samo nagađati, ali sudeći po kreativnosti koju su iskazali u LA Noire VR Case Files, izgledno je kako se radi o velikom projektu, tim više kako je najavljeno da će isti imati potpuno otvoreni svijet. Iako nam odmah na pamet pada Grand Theft Auto 6 na kojem Rockstar nesumnjivo radi naveliko i istovremeno taji detalje kao zmija noge, spomenuti nam se čini kao preveliki zalogaj, no s druge strane, iznenađenja su itekako moguća.