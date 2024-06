Ubisoft Forward 2024 uz nove materijale od ranije poznatih igara predstavio i novi Anno

Baš kao i prije godinu dana, netom nakon velikog Xbox Games Showcasea, Ubisoft je održao prezentaciju vlastitih naslova Ubisoft Forward. Iako se količinom predstavljenih igara ne može mjeriti sa spomenutim Microsoftovim spektaklom, Ubisoft je svakako imao što pokazati.

Potpuno očekivano, zvijezda večeri je bio Star Wars Outlaws koji je dobio čak dva promotivna videa. Vjerojatno zanimljiviji je onaj koji prikazuje konkretnu igrivost, kao i odnose među švercerima, kriminalcima i korumpiranim predstavnicima reda.

Uz to, prikazana je i borba u svemiru, te legendarna Mos Eisley Cantina na Tatooineu. Drugi video je pak nešto kraći i uz uvid u sustav reputacije na kojeg će utjecati način na koji obavljamo zadatke, prikazuje suradnju između glavne junakinje Kay i njenog pratitelja Nixa.

Premda je Assassin's Creed Shadows bio zastupljen i na Xbox Games Showcaseu, tijekom Ubisoft Forwarda je, sasvim logično, dobio daleko veći prostor u vidu podužeg videa u kojem je prikazana misija kojoj glavi junaci pristupaju na drugačije načine. Dok će samuraj Yasuke projuriti kroz vrata i sukobiti se direktno sa svima koji mu stanu na put, shinobi Naoe će se šuljati kroz sjene i po krovovima, te eliminirati protivnike bez podizanje buke.

Od ostalih vijesti, doznali smo da je Prince of Persia: The Lost Crown dobio novi besplatni DLC s uglavnom kozmetičkim sadržajima i novim tipom izazova, Avatar: Frontiers of Pandora idući mjesec dobiva dodatak priči pod nazivom The Sky Breaker, dok XDefiant uskoro kreće u prvu sezonu.

Piratski Skull and Bones pak ulazi u Season 2: Chorus of Havoc s novim sadržajima uključujući Megalodona, otkriveni su godišnji planovi i nadogradnje za The Crew Motorfest, a nama posebno zanimljiva je bila najava strategije Anno 117: Pax Romana. Riječ je o novom poglavlju popularnog graditeljsko menadžerskog serijala koji izlazi iduće godine i premda je predstavljen komičnim "filmskim" videom bez dodatnih detalja, zna se da će nas odvesti u drevni Rim kako naslov jasno sugerira.