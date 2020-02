Najavljen War Room, Dreadlands beta, Curse of the Dead Gods uskoro u early accessu i ostale vijesti

Strateška igra War Room nas uskoro vodi u Afganistan, potezni Dreadlands je tijekom vikenda na testiranju, Curse of the Dead Gods spreman za ealry access, najavljen Tabletop Playground, Avorion pri kraju razvoja

Industrija igara nikada ne spava, no za početak veljače je vijesti i više nego iznenađujuće mnogo. Jedan dio prenijeli smo ujutro, a u drugom izdanju pozabavit ćemo se svježe najavljenom strategijom War Room koja nas stavlja u ulogu zapovjednika Američke vojske u Afganistanu, kao i poteznim nadmudrivanjem Dreadlands. Uz to, jutros nas je dočekala objava o skorom ulasku roguelike Curse of the Dead Godsa u program ranog pristupa, najava Tabletop Playground i dovršetak early accessa SF simulacije Avorion na koju su reakcije igrača iznimno pozitivne, no krenimo redom.

Teške odluke ratnih zapovjednika

Poljski razvojni tim Wastelands Interactive je jučer najavio svoj projekt War Room, koji je sudeći prema objavi praktički pred dovršetkom i ne bismo ga trebali još dugo čekati. Spomenuta ratna strategija nas stavlja u ulogu zapovjednika Američke vojske u Afganistanu i daje odriješene ruke u upravljanju ratnim operacijama kojima bismo trebali osigurati mir na području od 1.000 kvadratnih kilometara negostoljubivog terena. Uz osvajanje punktova i patrole, morat ćemo paziti na moral i stanje vojnika koji će se u slučaju ranjavanja i zasjeda povlačiti, evakuaciju stanovništva, direktnu zračnu podršku i dakako, pokušati otkriti tajne utvrde terorista. Kako kažu autori, iako je samo područje fiktivno, mnoge su misije inspirirane stvarnim događajima koji su se uistinu dogodili u ovom krvavom ratu. Osim glavnih scenarija koje valja ispunjavati, posebna je pažnja usmjerena na sporedne koji u nekim slučajevima dodatno osiguravaju naše baze od iznenadnih napada, te podižu popularnost među lokalnim stanovništvom. Dodatne informacije o War Roomu potražite na Steamu, a preporuka je pogledati i par videa same igrivosti koje su developeri uploadali na službeni YouTube kanal.

Drugi krug testiranja za Dreadlands

Izdavačka kuća Fatshark i razvojni tim Blackfox Studios su tijekom vikenda odlučili pokrenuti još jedan krug testiranja njihove potezne skirmish strategije Dreadlands. Pozivnicu za beta testiranje možete dobiti putem Discorda, a priča nas vodi u postapokaliptičnu budućnost u kojoj se ostaci čovječanstva nadmeću za resurs znan kao Glonithium. Valja naglasiti kako je je svijet igre uvijek živ i povezani smo s ostalim igračima s kojima je moguće komunicirati i u određenim situacijama zajednički napredovati ili se s njima upustiti u bitke, dok istraživanjem živopisnog svijeta susrećemo brojne bande i plaćenike koji će nam pokušati zagorčati život. Detalje o Dreadlandsu potražite na službenim web stranicama i ukoliko smatrate da bi vam igra mogla biti zanimljiva, prijavite se na ranije navedenom linku - ne košta ništa.

Kletva mrtvih bogova

Prema novoj zajedničkoj objavi izdavačke kuće Focus Home Interactive i razvojnog tima Passtech Games, 3. ožujka kreće early access roguelike akcijske avanture Curse of the Dead Gods koji bi prema planu trebao potrajati do konca godine za kada je predviđen izlazak finalne verzije. Curse of the Dead Gods će nas staviti u ulogu neimenovanog heroja koji će u ukletom hramu sastavljenom od nepreglednog niza hodnika potražiti sreću, bogatstvo, slavu i besmrtnost, no naša će nas pohlepa nerijetko odvesti u smrt. Srećim, tu igri nije kraj jer ćemo od nje pobjeći još jači i vremenom nadopunjavati naše sposobnosti i oružja usput sakupljajući artefakte pomoću kojih bi u konačnici trebali savladavati i najjače protivnike. Svaki novi pokušaj će obilježiti i različita kletva bačena na našeg junaka, a ista je dvosjekli mač, te će nam u određenim situacijama odmoći, dok će se u drugima pokazati ključna za uspjeh. Ovako na prvu zvuči zanimljivo, a detalji slijede ovdje.

Sam svoj kreator stolnih igara

Modularity Games su najavili kako ćemo u drugom tromjesečju ove godine putem Steama dobiti priliku zaigrati Tabletop Playground, "suvremeni kreator digitalnih stolnih igara". Kako mu ime govori, spomenuti će nam omogućiti stvaranje vlastitih igara uz realne fiziku i pristupačnu mehaniku kontrola, bilo da se radi o rekreaciji klasika ili izmišljanju potpuno novih scenarija u čemu će se okušati oni maštovitiji. Sami alati pružaju mogućnost izrade raznih scenarija uključujući online igre s podrškom do osam igrača i navodno su vrlo jednostavni za korištenje, a igrači koji imaju znanje programiranja pomoću JavaScript podrške mogu izraditi kompleksnija pravila. Ukoliko ste nestrpljivi, autori vas pozivaju da isprobate Creator's Betu za koju dijele ključeve svaka dva tjedna uz novi krug koji započinje 17. veljače, a detalje o prijavama potražite ovdje.

Avorion pred izlaskom, bilo je i vrijeme

Duge tri godine trajao je early access kooperativne proceduralne SF igre Avorion, a prema objavi developera, 9. ožujka je napokon zakazan i službeni datum izlaska finalne verzije. U tri godine se mnogo toga promijenilo, sudeći po komentarima i mišljenjima igrača nabolje, a izmjene i dopune sadržaja prikazane su u videu kojeg donosima na kraju ovog poglavlja. Ukratko, Avorion nas vodi u duboki svemir u kojem imamo priliku sastavljati svemirske brodove prema vlastitim zamislima od dostupnih blokova i elemenata, te se njima upuštati u razorne bitke, istraživati svemir, trgovati, rudariti i stvoriti vlastito carstvo koje će se suprotstaviti nepoznatim protivnicima koji prijete čovječanstvu. Kako kažu autori, pred nama je potpuno sandbox iskustvo u kojem možemo raditi što nam se prohtije, udružiti snage s kime god želimo, napadati druge frakcije ili pak krijumčariti ilegalnu robu. Dodatne informacije o Avorionu potražite na stranicama Steama na kojem ga možete nabaviti za 17,99 eura uz napomenu kako nije poznato hoće li cijena biti viša nakon objave finalne verzije.