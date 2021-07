Najprodavaniji naslovi na Steamu (06.07. - 18.07.)

Prema službenim statistikama, Monster Hunter Stories 2- Wings of Ruin je bio najtraženija roba, no sumnjamo da će ovaj JRPG idući ponedjeljak završiti na prvom mjestu po prodaji na Steamu. Naime, premda sušno razdoblje nije završilo, počeli su se pojavljivati novi naslovi poput simulacije F1 2021 koja je odmah završila u samom vrhu ljestvice, no zvijezdu prošlotjedne ponude ipak čini najava i otvaranje rezervacija za Steam Deck.

Ova prijenosna igračka pogonjena Steam OS-om je mnogima zapela za oko i svakako će predstavljati žestoku konkurenciju Switchu i ostalim mobilnim platformama, a iako je izlazak još daleko (prosinac 2021. za SAD i prvo tromjesečje 2022. za Europu), mnogi su već sada za 4 eura odlučili osigurati svoj primjerak. To doduše ne znači i da će ga i dobiti, a neki su već sada odlučili zaraditi pa su ga odmah ponudili na eBayu po dvostruko višim cijenama. Iako je Valve izjavio da će strogo paziti na takve i slične manipulacije, vidjet ćemo hoće li im uspjeti stati scalpersima na kraj. Od ostalih noviteta spomenimo i predbilježbe za New World, u nekoliko navrata odgađan MMORPG kojim bi se Amazon Games napokon trebao predstaviti publici.